शोरुम जाकर लाखों रुपये खर्च करने की क्या है जरुरत , 20 हजार रुपये में मिल रही है हीरो की ये बाइक

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में हीरो मोटोकॉर्प सबसे अधिक बाइक की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। ये देश की सबसे बड़ी टू-व्हीलर टू -व्हीलर निर्माता कंपनी है जिसके पास स्कूटर और बाइक की अलग-अलग सेगमेंट की एक लंबी रेंज मौजूद है। जिसके कारण ये बेस्ट सेलिंग बाइक कंपनी में से एक है। कीमत के अलावा ये माइलेज और डिजाइन के लिए भी अधिक पसंद की जाती है। हीरो स्प्लेंडर प्लस अगर आप अपने लिए हीरो स्प्लेंडर प्लस को पसंद करते हैं और इसे खरीदना चाहते हैं लेकिन बजट आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप अपने लिए सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल को खरीद सकते हैं। वो भी एक्स-शोरूम कीमत से भी कम में। चलिए आपको बताते हैं आप कब और कहां से इस बाइक को खरीद सकते हैं। Second hand Hero Splendor Plus सेकंड हैंड हीरो स्प्लेंडर की पहली सस्ती डील OLX वेब साइट पर दी गई है। ये 2012 का मॉडल ब्रिकी के लिए बेस्ट है। ये मोटरसाइकिल दिल्ली की है। आपको ये बाइक मात्र 20 हजार रुपये में मिल जाएगी। बाइक पर कोई दूसरा कोई ऑफर नहीं मिल रहा है। Hero Splendor Plus आपको बता दें, दूसरा ऑफर DROOM वेबसाइट पर मिल रहा है। ये मोटरसाइकिल 2014 का मॉडल है। ब्रिकी के लिए ये बाइक दिल्ली में उपलब्ध है। ये मोटरसाइकिल आपको 25 हजार रुपये में मिल जाएगी। Hero Splendor Plus Second hand हीरो स्प्लेंडर प्लस पर मिलने वाली बाइक का ऑफर BIKES4SALE वेबसाइट पर मिल रहा है। ये मोटरसाइकिल 2015 की है। इस बाइक का रजिस्ट्रेशन गुरुग्राम का है। इस बाइक की कीमत 30 हजार रुपये है। नोट: ऊपर बताई गई जानकारी BIKES4SALE, DROOM , OLX वेबसाइट पर जानकारी के अनुसार है। वाहन के मालिक से बिना मिले या वाहन की जांच किए बिना ऑनलाइन लेन-देन न करें। पुरानी बाइक खरीदते वक्त मोटरसाइकिल की कंडीशन और दस्तावेजों की जांच स्वयं करें।

