ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में हर महीने लाखों की संख्‍या में सड़क हादसे होते हैं जिनमें बड़ी संख्‍या में दो पहिया वाहन शामिल होते हैं। इनमें जो लोग घायल होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण सफर करते हुए हेलमेट का उपयोग न करना होता है। हादसों को कम करने के लिए सुरक्षित और अच्‍छी क्‍वालिटी का हेलमेट हमेशा उपयोग करना चाहिए। स्‍टड्स के प्रीमियम ब्रॉन्‍ड एसएमके की ओर से भारत में प्रीमियम हेलमेट सेगमेंट में नई सीरीज SMK Laminar को लॉन्‍च किया गया है। इसमें किस तरह की खासियत दी गई हैं, क्‍या कीमत है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च हुई नई सीरीज स्‍टड्स के प्रीमियम ब्रॉन्‍ड एसएमके की ओर से भारतीय बाजार में नई सीरीज के तौर पर SMK Laminar को लॉन्‍च किया गया है। इस सीरीज के हेलमेट को ओपन फेस डिजाइन के साथ लॉन्‍च किया गया है।

कितना है सुरक्षित निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि नई रेंज को EIRT से बनाया गया है जो हेलमेट के वजन को कम रखते हुए ज्‍यादा सुरक्षा देता है। इसके साथ ही इसमें मल्‍टी डेंसिटी ईपीएस को भी दिया गया है। साथ ही स्‍क्रैच रसिस्‍टेंट वाइजर, एंटी स्‍टेटिक फैब्रिक लाइनर और इंटीरियर लाइनर को भी दिया गया है।

मिलेगी डबल सुरक्षा एसएमके की ओर से जानकारी दी गई है कि इस हेलमेट को डबल सेफ्टी सर्टिफिकेशन दिया गया है। जिससे यह काफी सुरक्षित हेलमेट में से एक है। इस हेलमेट को आईएसआई के साथ ही DoT की ओर से भी सर्टिफिकेट दिया गया है।

अधिकारियों ने कही यह बात स्‍टड्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सिद्दार्थ भूषण खुराना ने कहा कि एसएमके में, हम लगातार ऐसे हेलमेट बनाने का प्रयास करते हैं जो अत्याधुनिक सुरक्षा के साथ-साथ राइडर-केंद्रित डिज़ाइनों का मिश्रण हों। लैमिनार का लॉन्च राइडर्स को एक ऐसा उत्पाद प्रदान करने की दिशा में एक और कदम है जो एयरोडायनामिक, स्टाइलिश और बेहतर फिट के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके मल्टी-शेल लाभ के साथ, हम ओपन-फेस हेलमेट सेगमेंट की एक प्रमुख ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं और हेलमेट डिज़ाइन को और अधिक सुलभ बना रहे हैं।