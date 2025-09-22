Studds New Helmet भारतीय बाजार में बजट से लेकर प्रीमियम हेलमेट की बिक्री करने वाली निर्माता स्‍टड्स की ओर से नए हेलमेट को लॉन्‍च किया गया है। निर्माता की ओर से किस सेगमेंट में किस तरह की सुरक्षा और खासियत के साथ नए हेलमेट को लॉन्‍च किया गया है। इसे किस कीमत पर खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश में हर महीने लाखों की संख्‍या में सड़क हादसे होते हैं। इन हादसों में सबसे ज्‍यादा दो पहिया वाहन प्रभावित होते हैं। दो पहिया वाहन सवारों के साथ सबसे ज्‍यादा हादसे हेलमेट न पहनने के कारण होते हैं। ऐसे हादसों को कम करने के लिए प्रमुख हेलमेट निर्माता Studds की ओर से नए हेलमेट को लॉन्‍च किया गया है। Helios Superman Edition नाम से हेलमेट को किस तरह की खासियत के साथ लॉन्‍च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Studds ने लॉन्‍च किया नया हेलमेट स्‍टड्स की ओर से भारत में नए हेलमेट को लॉन्‍च किया गया है। निर्माता की ओर से Helios Superman Edition को पेश किया गया है। जिसमें सुपरमैन की फोटो और ग्राफिक्‍स को दिया गया है। स्‍टड्स की ओर से इस हेलमेट कको वार्नर ब्रदर्स डिस्‍कवरी ग्‍लोबल कंज्‍यूमर प्रोडक्‍ट्स इंडिया के सहयोग से पेश किया गया है।

क्‍या है खासियत निर्माता की ओर से लॉन्‍च किया गया यह फुल फेस हेलमेट है। एंटीफॉग 100 लेंस जैसी सुविधा दी गई है जो 100 सेकेंड तक कोहरे से बचाव करती है। इसके अलावा इसमें वेंटिलेशन का भी खास इंतजाम किया गया है। इस हेलमेट को इस तरह से बनाया गया है जिससे इसमें ब्‍लूटूथ को भी लगाया जा सकता है। इसके साथ ही हेलमेट को सुपरमैन ऑफ स्‍टील के ग्राफिक्‍स दिए गए हैं जो छह रंगों के विकल्‍प में उपलब्‍ध है।

कितना है सुरक्षित स्‍टड्स की ओर से इस हेलमेट को थर्मोप्‍लास्टिक पॉलीमर के साथ बनाया है जिससे हेलमेट पहनने वाले को बाहरी झटकों और टक्‍कर से सुरक्षा मिलती है। इसमें ईपीएस का भी उपयोग किया गया है। हेलमेट को BIS और DoT से सर्टिफिकेशन मिली है।

अधिकारियों ने कही यह बात स्‍टड्स के प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ भूषण खुराना ने कहा कि स्टड्स में, हमारा मिशन हमेशा से अपने हर हेलमेट में सुरक्षा, नवीनता और स्टाइल का मेल रहा है। हेलिओस सुपरमैन एडिशन इसी सोच का प्रतिबिंब है। यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन करता है, आज के राइडर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है और सभी समय के सबसे प्रतिष्ठित सुपरहीरो में से एक से प्रेरित है। हमें उम्मीद है कि यह लॉन्च एक ऐसे राइडिंग गियर की पेशकश की दिशा में एक कदम होगा जो न केवल सुरक्षा प्रदान करेगा बल्कि आज के राइडर्स के व्यक्तित्व के साथ भी प्रतिध्वनित होगा। हमें भारत भर की सड़कों पर सुरक्षा और चरित्र के इस मिश्रण को लाने पर गर्व है।