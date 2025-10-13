September में रही इन Mid Size SUVs की मांग, Top-5 में शामिल हुईं Creta, Scorpio, XUV 700 और Seltos

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश में हर महीने लाखों की संख्‍या में वाहनों की बिक्री की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक January 2025 के दौरान कौन सी एसयूवी की कितनी बिक्री हुई है। Top-5 में किस कंपनी की कौन सी एसयूवी ने जगह बनाई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में जिस एसयूवी को सबसे ज्‍यादा पसंद किया जाता है वह हुंडई क्रेटा है। बीते महीने के दौरान भी इस एसयूवी को अपने सेगमेंट में सबसे ज्‍यादा पसंद किया गया। आंकड़ों के मुताबिक बीते महीने के दौरान इसकी 18861 यूनिट्स की बिक्री हुई है। जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान हुंडई क्रेटा की 15862 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

दूसरे नंबर पर रही Mahindra Scorpio महिंद्रा की ओर से दमदार इंजन और फीचर्स के साथ Scorpio को लाया जाता है। इस लिस्‍ट में दूसरे नंबर पर Mahindra Scorpio रही है। निर्माता ओर से इसे क्‍लासिक और एन सीरीज के साथ ऑफर किया जाता है। बीते महीने के दौरान इसकी 18372 यूनिट्स की बिक्री हुई है। वहीं 2024 में इसी अवधि के दौरान इसकी 14438 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

तीसरे नंबर पर आई Mahindra XUV 700 महिंद्रा की ओर से स्‍कॉर्पियो के अलावा XUV 700 को भी लाया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी की बीते महीने के दौरान 9764 यूनिट्स को खरीदा गया है। जबकि बीते साल इसी अवधि के दौरान इसकी 9646 यूनिट्स को खरीदा गया था।

अगले नंबर पर रही Toyota Hyryder मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में टोयोटा की ओर से हाईराइडर की बिक्री की जाती है। निर्माता की इस एसयूवी को भी बीते महीने के दौरान टॉप-5 में जगह मिली है। जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी की 7608 यूनिट्स की बिक्री हुई है। जबकि 2024 में इसी अवधि के दौरान इसकी 5385 यूनिट्स को खरीदा गया था।

Top-5 में शामिल हुई Kia Seltos वाहन निर्माता Kia की ओर से इस सेगमेंट में सेल्‍टॉस को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान इस एसयूवी की 5816 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि इससे पहले इसकी 6959 यूनिट्स को खरीदा गया था।