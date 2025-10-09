Language
    Creta या Scorpio नहीं September में रही Tata की SUV सबसे ज्‍यादा मांग, Top-5 में शामिल हुई कौन सी कारें

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 12:31 PM (IST)

    देश में हर महीने लाखों यूनिट्स वाहनों की बिक्री की जाती है। जिनमें बड़ी संख्‍या में चार पहिया वाहन भी शामिल होते हैं। कई निर्माताओं की ओर से अलग अलग सेगमेंट में कई बेहतरीन फीचर्स के साथ कारों को ऑफर किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान किन कारों को सबसे ज्‍यादा पसंद किया गया। Top-5 लिस्‍ट में किस निर्माता की कौन सी कार को जगह मिली है। आइए जानते हैं।

    सिंतबर में रही किन कारों की सबसे ज्‍यादा मांग

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में हर महीने लाखों की संख्‍या में वाहनों की बिक्री की जाती है। जिनमें बड़ा हिस्‍सा चार पहिया वाहनों का भी होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान किस निर्माता की किस गाड़ी को सबसे ज्‍यादा पसंद किया गया है। Top-5 कारों की लिस्‍ट में कौन कौन सी कारों को शामिल किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Tata Nexon की हुई सबसे ज्‍यादा बिक्री

    टाटा मोटर्स की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में नेक्‍सन की बिक्री की जाती है। निर्माता की इस एसयूवी की बीते महीने सबसे ज्‍यादा मांग रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी की बीते महीने के दौरान 22573 यूनिट्स की बिक्री हुई है।  

    Maruti Dzire रही दूसरे नंबर पर

    मारुति सुजुकी की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार सेगमेंट में Maruti Suzuki Dzire की बिक्री की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने इस गाड़ी को टॉप-5 लिस्‍ट में दूसरी जगह मिली है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान इसकी 20038 यूनिट्स की बिक्री देशभर में की गई है।

    तीसरे नंबर पर रही Hyundai Creta

    मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ही साउथ कोरियाई वाहन निर्माता हुंडई मोटर्स की ओर से क्रेटा की बिक्री की जाती है। इस एसयूवी में भी कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। जिसके कारण लोग इसे भी काफी पसंद करते हैं। जानकारी के मुताबिक बीते महीने बिक्री के मामले में यह एसयूवी चौथे नंबर पर रही है। बीते महीने के दौरान इसकी 18861 यूनिट्स की बिक्री हुई है। 

    Mahindra Scorpio की कितनी हुई बिक्री

    महिंद्रा की ओर से भी कई बेहतरीन एसयूवी को बिक्री के लिए देशभर में उपलब्‍ध करवाया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Top-5 कारों की लिस्‍ट में Mahindra Scorpio को भी जगह मिली है। इस एसयूवी को क्‍लासिक और स्‍कॉर्पियो एन जैसे विकल्‍प के साथ बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी की बीते महीने के दौरान 18372 यूनिट्स की बिक्री हुई है।

    अगले नंबर पर आई Tata Punch

    टाटा मोटर्स की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में पंच को भी ऑफर किया जाता है। निर्माता की इस एसयूवी को भी बीते महीने के दौरान टॉप-5 लिस्‍ट में जगह मिली है। इस एसयूवी की बीते महीने के दौरान 15891 यूनिट्स की बिक्री की गई है।