Maruti Fronx Flex Fuel जल्द होगी लॉन्च, मिलेंगे कई बेहतरीन फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में वाहन निर्माता कंपनियां अब इको-फ्रेंडली और फ्यूल एफिशिएंसी में सुधार करने के लिए नई तकनीक को अपनाने में जुटी हुई है। Maruti Suzuki अपनी नई फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट को लाने वाली है, जो Maruti Fronx Flex Fuel होने वाली है। कंपनी की तरफ से इसे जल्द ही जापान मोबिलिटी एक्सपो 2025 में शोकेस करने करने वाली है। इसे साल 2026 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है।

Maruti Fronx Flex Fuel में क्या है खास? Maruti Fronx का फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट को साल 2026 में लॉन्च हो सकती है। यह फ्यूल के लिए पेट्रोल के साथ एथेनॉल का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेगी। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिल सकता है, जिसे इस तरह से कैलिब्रेक किया जाएगा कि यह हाई एथेनॉल मिश्रण (E20 और उससे अधिक) पर भी आसानी से चल सके।