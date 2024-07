टेस्‍ट की गई गाड़ी में फ्रंटल एयरबैग ड्राइवर और पैसेंजर के लिए मौजूद थे। साथ ही ड्राइवर के लिए सीट बेल्‍ट प्री-टेंशनर और लोड लिमिटर भी था। गाड़ी में सीट बेल्‍ट रिमाइंडर भी दोनों के लिए दिया गया था। इसमें ईएससी को नहीं दिया गया था।

The India made @RenaultIndia Triber reveals a disappointing two stars for adult and child occupant protection in the latest #SaferCarsForAfrica crash test results.

Watch the full video here: https://t.co/OsiFrQ9gR0 pic.twitter.com/RAV8p6xyco— GlobalNCAP (@GlobalNCAP) July 31, 2024