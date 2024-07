Nissan X-Trail के लॉन्च से पहले हुआ इंटीरियर का खुलासा, जानिए कितनी शानदार होगी यह SUV

इसके दूसरे फीचर्स की बात करें तो यह पावर्ड टेलगेट, मेमोरी फंक्शन के साथ हीटेड पावर्ड फ्रंट सीटें, 10-स्पीकर प्रीमियम बोस सराउंड साउंड सिस्टम, HUD डिस्प्ले, ADAS, 360-डिग्री कैमरा दिया गया है। इस SUV की लंबाई 4.6 मीटर से अधिक है। इसके व्हीलबेस की साइज 2,705 मिमी होगा। वहीं, डिजाइन की बात करें तो इसमें बड़ी ग्रिल के साथ स्प्लिट LED हेडलाइट सेटअप, 19 इंच के अलॉय व्हील और इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और डिफ्यूज़र के साथ LED टेललाइट्स देखने को मिल रहा है।

Nissan भारत में इससे पहले X-Trail को बंद कर चुकी है। जिसे वह अब चौथी जनरेशन के साथ फिर से भारत में लॉन्च करने जा रही है। इससे पहले भारत में पहली और दूसरी जनरेशन के मॉडल को यहां पर बेचा जा चुका है। नई X-Trail को CBU रूट के ज़रिए भारत लाया जाएगा। जिसकी कीमत 40 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है। भारत में इसके लॉन्च होने के बाद इसका सीधा मुकाबला X-Trail का मुकाबला Jeep Meridian, Toyota Fortuner, MG Gloster, Skoda Kodiaq और VW Tiguan जैसी शानदार गाड़ियों से होगा।

Coming soon. The globally renowned SUV. Keep watching this space for more updates.#NissanIndia #Nissan #NewCar #Launch #ComingSoon #Outdo #Xtrail #SUV pic.twitter.com/1Vp0SX7CD3