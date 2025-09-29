Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Renault Duster की हो रही टेस्टिंग, मिली बेहतरीन फीचर की जानकारी, जल्‍द हो सकती है लॉन्‍च

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 01:00 PM (IST)

    Renault Duster रेनो की ओर से देश में जल्‍द ही नई एसयूवी को लॉन्‍च किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार फिर Renault Duster की यूनिट को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। टेस्‍टिंग के दौरान अब किस तरह की जानकारी सामने आई है। भारत में इस एसयूवी को कब तक लॉन्‍च किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    रेनो की ओर से डस्‍टर को कब तक लॉन्‍च किया जा सकता है। जानें डिटेल।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता रेनो की ओर से भारतीय बाजार में हैचबैक कार से लेकर एमपीवी और कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट तक के वाहनों को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेनो की ओर से जल्‍द ही भारत में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में नई एसयूवी Renault Duster को लाने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले इसे टेस्‍ट किया जा रहा है। जिस दौरान इसके कुछ फीचर्स की जानकारी सामने आई है। नई एसयूवी को लेकर क्‍या नई जानकारी मिली है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेनो लाएगी नई एसयूवी

    वाहन निर्माता रेनो की ओर से भारतीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक रेनो की ओर से जल्‍द ही नई एसयूवी (Renault new SUV) डस्‍टर को भारतीय बाजार में लॉन्‍च किया जा सकता है। 

    जारी है टेस्‍टिंग 

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से भारत में नई एसयूवी को लॉन्‍च करने से पहले उसकी टेस्टिंग (Renault Duster testing) की जा रही है। टेस्टिंग के दौरान एसयूवी को एक बार फिर देखा गया है। हालांकि अभी रेनो की ओर से आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है।

    मिली यह जानकारी

    टेस्टिंग के दौरान देखी गई यूनिट को पूरी तरह से ढंका गया था। ऐसे में ज्‍यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई है। लेकिन इसके कुछ फीचर्स की जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक नई एसयूवी को ट्रिपल स्‍क्रीन फीचर के साथ ऑफर किया जा सकता है। जिस तरह से महिंद्रा की ओर से XUV 700 में दिया जाता है। 

    कई देशों में होती है ऑफर

    भारत में डस्‍टर को पेश करने से पहले निर्माता की ओर से Dacia नाम के ब्रॉन्‍ड के तहत इस गाड़ी को कई देशों में ऑफर किया जाता है। जिसमें कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है।

    कब होगी लॉन्‍च

    रेनो की ओर से अभी आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि इसे अगले साल जनवरी तक भारतीय बाजार में लॉन्‍च किया जा सकता है। जिसके कुछ समय बाद निर्माता इस एसयूवी को औपचारिक तौर पर देश में लॉन्‍च (Duster India launch) कर सकती है।

    किनसे होगा मुकाबला

    Renault Duster की नई जेनरेशन को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में लाने की तैयारी की जा रही है। इस सेगमेंट में इस एसयूवी का मुकाबला Maruti Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Honda Elevate, Hyundai Creta, Kia Seltos, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun, Maruti Victoris जैसी एसयूवी के साथ होगा।