Renault Kwid का एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च, नए फीचर्स के साथ हुई पहले से ज्यादा सेफ और स्टाइलिश

Renault ने अपनी एंट्री-लेवल हैचबैक Kwid के लॉन्च के 10 साल पूरे होने पर 10वां एनिवर्सरी एडिशन पेश किया है। यह एडिशन केवल 500 यूनिट्स तक सीमित रहेगा। कंपनी ने Kwid को स्टाइलिश अपडेट्स दिए हैं और सेफ्टी में भी बदलाव किए हैं। Kwid एनिवर्सरी एडिशन में नए ब्लैक व्हील कवर और दरवाजों पर एनिवर्सरी बैजिंग दी गई है। इसके इंटीरियर और फीचर्स में भी कुछ बदलाव किए गए हैं।

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Renault ने अपनी एंट्री-लेवल हैचबैक Kwid के लॉन्च के 10 साल पूरे होने पर इसका 10वां एनिवर्सरी एडिशन पेश किया है। यह एडिशन सिर्फ 500 यूनिट्स तक सीमित रहेगा। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 5.14 लाख रुपये से 5.63 लाख रुपये के बीच रखी गई हैं। कंपनी ने इस मौके पर न सिर्फ Kwid को स्टाइलिश अपडेट्स दिए हैं, बल्कि पूरे Kwid लाइनअप में सेफ्टी और वेरिएंट नामकरण में भी बदलाव किए हैं। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कीमत और वेरिएंट बदलाव वेरिएंट कीमत (MT) कीमत (AMT) Authentic ₹4.29 लाख - Evolution (earlier RXL) ₹4.66 लाख ₹4.99 लाख Techno (earlier RXT) ₹4.99 लाख ₹5.48 लाख 10th Anniversary Edition ₹5.14 लाख ₹5.63 लाख Climber ₹5.47 लाख ₹5.88 लाख Climber DT ₹5.58 लाख ₹5.99 लाख

नई Renault Kwid की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.29 लाख रुपये है। एनिवर्सरी एडिशन की कीमत 5.14 लाख रुपये से शुरू होती है। यह एडिशन, जिस Techno वेरिएंट पर बेस्ड है, उससे करीब 15,000 रुपये महंगा है। Renault Kwid का 10वां एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च करने के साथ ही इसके वेरिएंट के नाम को भी बदला गया है। इसके RXL वेरिएंट का नाम अब Evolution और RXT वेरिएंट का नाम Techno कर दिया गया है। सभी वेरिएंट्स सिवाय बेस मॉडल Authentic को छोड़कर मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के ऑप्शन में खरीदा जा सकता है।

Renault Kwid एनिवर्सरी एडिशन का एक्सटीरियर Kwid एनिवर्सरी एडिशन के डिजाइन में कुछ खास बदलाव किए गए हैं। इसमें नए ब्लैक व्हील कवर, दरवाजों और C-पिलर पर Anniversary बैजिंग, येलो ग्रिल इंसर्ट दिया गया है। इसके साथ ही इसे दो नए ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन काली छत के साथ चटक लाल और काली छत के साथ छाया स्लेटी (Fiery Red with Black Roof और Shadow Grey with Black Roof) दिया गया है।

Renault Kwid एनिवर्सरी एडिशन का इंटीरियर Kwid एनिवर्सरी एडिशन के अंदर की तरफ का लेआउट वही पुराना हाई-सेट डैशबोर्ड वाला है, लेकिन एनिवर्सरी एडिशन में कुछ नए टच दिए गए हैं। इसमें येलो एक्सेंट्स सीटों, डोर पैड्स, इंफोटेनमेंट सराउंड और स्टीयरिंग व्हील पर, लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, पडल लैंप्स और इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स दिया गया है। इसके अलावा, AMT वेरिएंट में गियरशिफ्ट रोटरी डायल से होता है, जो केबिन को मॉडर्न फील देता है।

Renault Kwid एनिवर्सरी एडिशन के फीचर्स एनिवर्सरी एडिशन में फीचर्स लगभग नियमित Kwid जैसे ही हैं, लेकिन इसमें कुछ खास एडिशन-ओनली फीचर्स भी मिलते हैं। इसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (Android Auto और Apple CarPlay के साथ), कीलेस एंट्री, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर ORVMs (आउटर रियर व्यू मिरर), पडल लैंप्स और स्कफ प्लेट्स (नए एडिशन के साथ खास तौर पर) दिया गया है।

Renault Kwid एनिवर्सरी एडिशन के सेफ्टी फीचर्स Renault ने पूरे Kwid लाइनअप की सुरक्षा को और मजबूत किया है। इसके अब सभी वेरिएंट्स में 3-पॉइंट सीटबेल्ट्स स्टैंडर्ड, Climber वेरिएंट में अब 6 एयरबैग्स मिलते हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS), हिल स्टार्ट असिस्ट (केवल AMT में), रिवर्स पार्किंग कैमरा (स्टैटिक गाइडलाइन्स के साथ) दिया गया है।