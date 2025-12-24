Nissan Magnite की कीमत बढ़ाने की हो रही तैयारी, नए साल से खरीदना हो सकता है महंगा

Language
    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:00 PM (IST)

    भारतीय बाजार में Nissan की ओर से Magnite एसयूवी को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी की कीमत में बढ़ोतरी करने की तैयारी की जा रह ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में Nissan Magnite की ब्रिकी की जाती है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी की कीमत को बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी की कीमत में कब से बढ़ोतरी की जा सकती है। इसकी कीमत में कितने रुपये तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    बढ़ सकती है Nissan Magnite की कीमत

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निसान की मैग्‍नाइट एसयूवी को खरीदना जल्‍द ही महंगा हो सकता है। निर्माता की ओर से अभी इस पर कोई औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है।

    कितनी बढ़ सकती है कीमत

    रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी की कीमत में करीब तीन फीसदी तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। यह बढ़ोतरी इसके हर वेरिएंट पर अलग हो सकती है। जिसे एक जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है।

    क्‍यों होगी बढ़ोतरी

    जानकारी के मुताबिक इनपुट कॉस्‍ट में बढ़ोतरी का भार निर्माता की ओर से नए साल से लोगों पर डाला जा सकता है। जिस कारण कीमत में बढ़ोतरी की जा सकती है।

    कैसे हैं फीचर्स

    निसान की ओर से मैग्‍नाइट में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इस एसयूवी में की-लैस एंट्री, एलईडी टेल लैंप, 16 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, रूफ रेल, एलईडी टर्न इंडीकेटर, 17.78 सेमी कंट्रोल स्‍क्रीन, क्रूज कंट्रोल, एंबिएंट लाइट, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, पीएम 2.5 फिल्‍टर, आठ इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम जैसे फीचर्स मिलते हैं।

    कितना दमदार इंजन

    निसान की ओर से मैग्‍नाइट एसयूवी में एक लीटर नेुचरल एस्पिरेटिड और टर्बो इंजन मिलता है। जिससे इसे 72 और 100 पीएस की पावर मिलती है। साथ ही 96 और 160 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही एसयूवी में 5 स्‍पीड मैनुअल, 5 स्‍पीड एएमटी और सीवीटी ट्रांसमिशन के विकल्‍प मिलते हैं।

    कितनी है कीमत

    निर्माता की ओर से Nissan Magnite एसयूवी को भारतीय बाजार में 5.61 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 9.64 लाख रुपये है। इसके Kuro Edition को भी भारत में ऑफर किया जाता है। जिसकी एक्‍स शोरूम कीमत 7.59 लाख रुपये से 9.94 लाख रुपये के बीच है।

    किनसे है मुकाबला

    निसान की ओर से मैग्‍नाइट एसयूवी को भारतीय बाजार में कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका मुकाबला Renault Kiger, Tata Nexon, Maruti Brezza, Kia Sonet, Mahindra XUV 3XO जैसी एसयूवी के साथ होता है।