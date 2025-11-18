घर लाना है Nissan Magnite SUV का CNG वेरिएंट, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी देनी होगी EMI, पढ़ें खबर

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में Nissan की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में Nissan Magnite को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। निर्माता की ओर से इसके CNG वेरिएंट के तौर पर Visia CNG को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इस एसयूवी के CNG वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं और सिर्फ दो लाख रुपये की डाउनपेमेंट करने के बाद गाड़ी को घर लाना चाहते हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

Nissan Magnite Price Nissan की ओर से Magnite Facelift के CNG वेरिएंट के तौर पर Visia CNG को ऑफर किया जाता है। इस वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 6.33 लाख रुपये है। इस गाड़ी को अगर दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 44 हजार रुपये का रोड टैक्‍स, करीब 30 हजार रुपये का इंश्‍योरेंस देना होगा। जिसके बाद Nissan Magnite Visia CNG on road price करीब 7.08 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।

दो लाख Down Payment के बाद कितनी EMI अगर आप इस गाड़ी के बेस CNG वेरिएंट Visia को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 5.08 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 5.08 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 8175 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी Nissan Magnite अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 5.08 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 8175 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Nissan Magnite Visia CNG के लिए करीब 1.78 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 8.86 लाख रुपये हो जाएगी।