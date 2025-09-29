Mercedes Benz के तीन मॉडल्स के स्टेयरिंग में मिली खराबी की जानकारी, जारी किया रिकॉल
Mercedes recall भारत में कई सेगमेंट में लग्जरी कारों को मर्सिडीज बेंज की ओर से ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से ऑफर किए जाने वाले तीन मॉडल्स की कई यूनिट्स में खराबी की जानकारी मिली है। जिसके बाद इनके लिए रिकॉल जारी किया गया है। कब बनाया गया है किस तरह की खराबी के बाद रिकॉल जारी हुआ है। आइए जानते हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। मर्सिडीज बेंज की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में लग्जरी कारों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली तीन कारों के कुछ मॉडल्स में खराबी की जानकारी सामने आई है। जिसके बाद निर्माता की ओर से इन कारों के लिए रिकॉल को जारी किया है। मर्सिडीज बेंज की ओर से किन कारों के कितने मॉडल्स को किस तरह की खराबी की जानकारी मिलने के बाद रिकॉल किया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
रिकॉल हुआ जारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से तीन मॉडल्स की कई यूनिट्स के लिए रिकॉल को जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक करीब चार यूनिट्स के लिए 15 सितंबर तक रिकॉल जारी किया गया है।
किन कारों के लिए जारी हुआ रिकॉल
जानकारी के मुताबिक इन मॉडल्स में GLC, C Class AMG और GLC AMG की करीब चार यूनिट्स शामिल हैं। जिनके लिए रिकॉल को जारी किया गया है।
क्या मिली खराबी
रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कारों के स्टेयरिंग में खराबी की जानकारी सामने आई है। इनके स्टैयरिंग कपलिंग की बोल्टिंग में कुछ खराबी मिली है। जिससे स्टेयरिंग व्हील और रैक के बीच का कनेक्शन समय के साथ ढीला हो सकता है। जिससे स्टेयरिंंग की क्षमता कम हो सकती है।
कब बनी हैं कारें
जानकारी के मुताबिक प्रभावित यूनिट्स में से जीएलसी को 19 सितंबर 2022, सी क्लास एएमजी को 20 सितंबर 2023 और जीएलसी एएमजी की यूनिट्स को 17 जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 के बीच बनाया गया है।
मर्सिडीज दे रही जानकारी
मर्सिडीज की जिन यूनिट्स में खराबी की जानाकारी मिली है। निर्माता की ओर से उन लोगों को जानकारी दी जा रही है। मर्सिडीज ऐसे लोगों को ई-मेल, फोन के जरिए जानकारी दे रही है।
करना होगा यह काम
निर्माता की ओर से जानकारी मिलने के बाद प्रभावित यूनिट्स को नजदीकी सर्विस सेंटर ले जाना होगा। जहां पर इन कारों में प्रभावित पार्ट को चेक किया जाएगा। जिसके बाद जरुरत होगी तो उनको बदला भी जाएगा।
नहीं लिया जाएगा चार्ज
किसी भी निर्माता की ओर से जब रिकॉल को जारी किया जाता है तो उस समस्या को ठीक करने के लिए कभी ग्राहकों से किसी तरह का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाता है।
