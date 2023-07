Maruti Suzuki Invicto और Kia Carens में आपके लिए कौन बेहतर? दूर कर लीजिए कन्फ्यूजन

जैसा कि आपको पता है ये कार Innova Hycross का एक रीबैज्ड वेरिएंट है। भारतीय मार्केट में हाईक्रोस के अलावा इस एमपीवी का सीधा मुकाबला Kia Carens से होने वाला है। मारुति ने पहले से ही बता दिया है कि Invicto प्रीमियम एमपीवी केवल 2.0 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। आइए इन दोनों MPVs के बारे में जान लेते हैं।

Maruti Suzuki Invicto vs Kia Carens which one is Better for you

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। यूं तो देश की ऑटोमोबाइल बाजार में सबसे ज्यादा SUVs की मांग है लेकिन फैमिली कार के रूप में MPVs ने भी अपनी पहचान बनाई हुई है। इसके चलते ही देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति कल यानी 5 जुलाई को भारतीय बाजार में अपनी एक नई एमपीवी Maruti Suzuki Invicto पेश करने जा रही है। जैसा कि आपको पता है, ये कार Innova Hycross का एक रीबैज्ड वेरिएंट है। भारतीय मार्केट में हाईक्रोस के अलावा इस एमपीवी का सीधा मुकाबला Kia Carens से होने वाला है। आइए संभावित फीचर और स्पेसिफिकेशन के आधार पर जान लेते हैं कि इन दोनों ही एमपीवी में कौन ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। Maruti Suzuki Invicto से क्या उम्मीदें? कंपनी की इस एमपीवी कार से कल पर्दा उठने वाला है। इसको लेकर मारुति ने पहले से ही बता दिया गया है कि Invicto प्रीमियम एमपीवी केवल 2.0 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। साथ ही टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस का ये बैज-इंजीनियर्ड संस्करण, खुद को अपने डोनर से अलग करने के लिए मामूली एक्सटीरियर अपडेट और इंटीरियर में एक ब्लैक थीम के साथ पेश होगा। वहीं, इसके फीचर लिस्ट लगभग इनोवा हाईक्रॉस के समान रहने वाली है। कंपनी इसे भारतीय बाजार में लगभग 19 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर सकती है। Kia Carens में क्या मिलता है? Kia Carens एमपीवी का कंपनी की कुल बिक्री में 26 प्रतिशत हिस्सा है और ये ब्रांड के लिए एक बेहतर प्रोडक्ट बनकर उभरी है। Kia अपनी इस एमपीवी को एक नए टर्बो-पेट्रोल इंजन और एक iMT गियरबॉक्स के साथ पेश करती है। फीचर्स की बात करें तो ये कार नीले और बेज रंग की अपहोल्स्ट्री, सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और वायरलेस चार्जिंग जैसी सुविधाओं के साथ प्रीमियम अहसास दिलाती है। कंपनी इसे भारतीय बाजार में 10.45 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर बेचती है।

Edited By: Rammohan Mishra