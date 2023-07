Maruti Suzuki Invicto आज हो रही है लॉन्च, जानिए संभावित कीमत; फीचर और इंटीरियर डिटेल

Maruti Suzuki Invicto अपने डोनर की तुलना में हल्के डिजाइन बदलावों के साथ पेश की जाएगी। हालांकि इसका समग्र लेआउट अपरिवर्तित रहेगा लेकिन कंपनी इसके बाहरी हिस्से में कुछ बदलाव करेगी जिसमें दो हॉरिजेंटल क्रोम स्लैट्स के साथ एक फिर से डिजाइन किया गया फ्रंट बम्पर शामिल है। उम्मीद है कि कंपनी इसकी शुरुआती कीमत इनोवा हाईक्रोस से कम रखेगी।

Maruti Suzuki Invicto launch today expected price features design and specification

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki आज अपनी प्रीमियम एमपीवी कार Invicto को भारतीय बाजार में पेश करने जा रही है। कंपनी इस टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस-आधारित MPV को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि, कार निर्माता ने अभी तक कार के बारे में विशेष विवरण नहीं दिया है। आइए, जान लेते हैं कि इसमें क्या कुछ मिल सकता है। संभावित डिजाइन बीते दिनों Maruti Suzuki ने अपनी Invicto का एक आधिकारिक टीजर जारी किया है। इसकी मदद से प्रीमियम एमपीवी के बारे में कुछ अंदाजा लगाने में मदद मिली है। ये साफ तौर पर तय है कि Maruti Suzuki Invicto अपने डोनर की तुलना में हल्के डिजाइन बदलावों के साथ पेश की जाएगी। हालांकि इसका समग्र लेआउट अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन कंपनी इसके बाहरी हिस्से में कुछ बदलाव करेगी, जिसमें दो हॉरिजेंटल क्रोम स्लैट्स के साथ एक फिर से डिजाइन किया गया फ्रंट बम्पर शामिल है। परीक्षण के दौरान सामने आए इसके टेस्टिंग म्यूल्स में दिखता है कि इस कार में प्लास्टिक क्लैडिंग का उपयोग नहीं किया गया है। साथ ही ये इनोवा हाइक्रॉस से विपरीत नए डायमंड-कट अलॉय व्हील के साथ नजर आई थी। हालांकि, ये बाकी है कि Invicto के फाइनल प्रोडक्शन वेरिएंट में ये देखने को मिलता है या फिर नहीं। इसका रियर टेल लाइट्स के लिए एक नए एलईडी पैटर्न से लैस हो सकता है, जिसमें थोड़ा स्मोक्ड आउट लुक होगा। लोगो मे होने वाले बदलाव को छोड़कर, टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस की तुलना में पीछे के बाकी डिजाइन अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है। संभावित इंटीरियर और फीचर अंदर की तरफ, इनोवा हाईक्रॉस पर देखी गई डुअल-टोन ब्लैक और ब्राउन थीम के विपरीत, इनविक्टो में एक ऑल-ब्लैक थीम होने की उम्मीद है। हालांकि, इसकी इंसट्रूमेंट लिस्ट अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है। मारुति सुजुकी इनविक्टो Alpha+ नाम से सिंगल फुली-लोडेड वेरिएंट में उपलब्ध हो सकती है। हालांकि, कीमत पर नियंत्रण रखने के लिए, मारुति सुजुकी अपनी इस कार में कुछ फीचर्स कम कर सकती है। उम्मीद है कि कंपनी इसकी शुरुआती कीमत इनोवा हाईक्रोस से कम रखेगी।

Edited By: Rammohan Mishra