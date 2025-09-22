Mahindra YUVO TECH+ 475 DI महिंद्रा की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हाल में ही नए ट्रैक्‍टर के तौर पर युवो टैक प्‍लस 475 डीआई को लॉन्‍च किया गया है। इस ट्रैक्‍टर को किस तरह की खासियत के साथ किस कीमत पर लॉन्‍च किया गया है। आइए जानते हैं।

देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल महिंद्रा की ओर से कृषि क्षेत्र के लिए भी ट्रैक्‍टर्स को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। निर्माता की ओर से हाल में ही नए ट्रैक्‍टर के तौर पर युवो टेक+ 475 डीआई को लॉन्‍च किया गया है। इसमें किस तरह की खासियत दी गई हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च हुआ नया ट्रैक्‍टर महिंद्रा की ओर से भारतीय बाजार में नए ट्रैक्‍टर के तौर पर YUVO TECH+ 475 DI को लॉन्‍च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इस ट्रैक्‍टर को खेती के साथ ही गैर कृषि कामों में उपयोग लाने के लिए लॉन्‍च किया गया है।

क्‍या है खासियत निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस ट्रैक्‍टर को पीटीओ की स्‍पीड कंट्रोल करने की सुविधा देता है। जिससे रोटावेटर, बेलर या अन्‍य उपकरणों को आसानी से चलाया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें पावर स्‍टेयरिंग और बैठने की जगह को भी खास तौर पर डिजाइन किया गया है जिससे लंबे समय तक काम करने पर भी थकान नहीं होगी। ट्रैक्‍टर को दो हजार किलोग्राम तक वजन उठाने के लिए डिजाइन किया गया है।

कितना दमदार इंजन महिंद्रा की ओर से YUVO TECH+ 475 DI ट्रैक्‍टर में 2980 सीसी की क्षमता का mBull तीन सिलेंडर इंजन दिया गया है। जिससे इसे 191 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें ड्यूल क्‍लच तकनीक के साथ आगे के लिए 12 और रिवर्स के लिए तीन गियर दिए गए हैं। ट्रैक्‍टर को 2WD और 4 WD के विकल्‍प के साथ ऑफर किया गया है।