Mahindra Marazzo का क्रेज हुआ कम मारुति के इस कार को देती थी टक्कर

Mahindra Marazzo Sales discount offer see all details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में महिंद्रा सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। आज के समय में महिंद्रा की अधिकतम एसयूवी भारतीय बाजार में छाई हुई हैं। महिंद्रा की बोलेरो, स्कॉर्पियो हो या XUV700 आज लोगों के दिलो पर राज कर रही है। लेकिन एक कार है जिसने महिंद्रा की 8-सीटर कार को पीछे पछाड़ दिया है। इस कार का नाम मारुति अर्टिगा है। जिसके कारण mahindra marazzo पीछे छूट गई । महिंद्रा की इस 8-सीटर कार को अप्रैल में 0, मई में 33 तो जून में मात्र 79 लोगों ने खरीदी है। चलिए आपको इसके सेल्स रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। Mahindra Marazzo की अप्रैल में नहीं सेल हुई एक भी कार जैसा कि आप सेल्स रिपोर्ट के देख सकते है इस साल जनवरी 2023 में इस एमपीवी की 164, फरवरी में 171, मार्च में सबसे ज्यादा 490 बिक्री हुई थी। लेकिन, अप्रैल 2024 इस कार की एक भी यूनिट सेल नहीं हुई थी। वहीं मई 2023 की बात करें तो इसे मात्र 33 लोगों ने खरीदा है । मई 2023 की तुलना में पिछले महीने जून 2023 में इसकी बिक्री में उछाल आई है। आपको बता दें, जून 2022 में सेल की गई 124 यूनिट्स की तुलना में जून 2023 में मराजो की ब्रिकी 36 प्रतिशत कम होकर 79 यूनिट्स हो गई । मई 2023 में सेल की गई 33 यूनिट की तुलना में MoM की बिक्री में इसने 139 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई है। Mahindra Marazzo कीमत भारतीय बाजार में इस कार के बेस मॉडल की कीमत 14.10 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की कीमत 16.47 लाख रुपये तक जाती है। आपको बता दें, अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं तो वाहन निर्माता कंपनी 73 हजार रुपये तक की छूट दे रही है। इसके टॉप -स्पेक M6+ वेरिएंट पर 73000 रुपये तक का लाभ दे रही है। जबकि M4+ को 36000 रुपये तक की छूट पर खरीदा जा सकता है। इतना ही नहीं इसके बेस वेरिएंट पर 58000 रुपये की छूट मिल रही है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi