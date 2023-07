Mahindra की इस 7-सीटर कार पर मिल रहा 73 हजार का डिस्काउंट, Thar और Bolero पर भी बंपर छूट

Mahindra के चुनिंदा मॉडलों पर 73000 रुपये तक की बड़ी छूट ऑफर की जा रही है। Mahindra अपनी Thar 4X4 XUV300 Bolero Bolero Neo और Marazzo MPV पर छूट ऑफर कर रही है। जुलाई 2023 में थार 4X4 पर सबसे कम 30000 रुपये की छूट मिल रही है। वहीं XUV300 जुलाई 2023 में 55 हजार रुपये तक की छूट के साथ उपलब्ध है।

discount offer on Mahindra Cars in July 2023

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश की पॉपुलर कार निर्माता कंपनी Mahindra जुलाई में अपनी पॉपुलर कारों पर जबरदस्त डिस्काउंट दे रही है। कंपनी के चुनिंदा मॉडलों पर 73,000 रुपये तक की बड़ी छूट ऑफर की जा रही है। Mahindra अपनी Thar 4X4, XUV300, Bolero, Bolero Neo और Marazzo MPV पर छूट ऑफर कर रही है। जुलाई 2023 में महिंद्रा की कारों पर उपलब्ध डिस्काउंट ऑफर के बारे में जान लेते हैं। Mahindra Marazzo इस महीने Mahindra Marazzo अधिकतम 73 हजार रुपये तक की छूट के साथ उपलब्ध है। इसके टॉप-स्पेक M6+ वेरिएंट पर 73000 रुपये का लाभ दिया जा रहा है, जबकि M4+ को 36000 रुपये तक की छूट पर खरीदा जा सकता है। वहीं इसका बेस M2 वेरिएंट 58000 रुपये की छूट के साथ उपलब्ध है। देश में Mahindra Marazzo की कीमतें 14.10 लाख रुपये से शुरू होती हैं और 16.46 लाख रुपये (दोनों कीमतें, एक्स-शोरूम) तक जाती हैं। Mahindra Bolero ग्राहक जुलाई 2023 में महिंद्रा बोलेरो पर कुल 60 हजार रुपये तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके बेस-स्पेक B4 वेरिएंट पर 37000 रुपये का लाभ दिया जा रहा है और B6 और B6 (O) वेरिएंट पर क्रमश: 25000 रुपये और 60000 रुपये की छूट दी जा रही है। भारत में महिंद्रा बोलेरो की कीमत 9.78 लाख रुपये से 10.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, मुंबई) के बीच है। Mahindra XUV300 महिंद्रा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV300 जुलाई 2023 में 55 हजार रुपये तक की छूट के साथ उपलब्ध है। इसके T-GDi वेरिएंट पर 20000 रुपये का लाभ मिलता है, जबकि डीजल वेरिएंट पर 20000 रुपये से 55000 रुपये के बीच छूट मिलती है। वर्तमान में,Mahindra XUV300 की मुंबई में एक्स-शोरूम कीमत 8.42 लाख रुपये से 14.60 लाख रुपये है। Mahindra Bolero Neo महिंद्रा बोलेरो नियो के N4 वेरिएंट पर इस महीने 22000 रुपये की छूट मिल रही है। इसके मिड-स्पेक N8 वेरिएंट पर 31000 रुपये का लाभ मिल रहा है, जबकि टॉप-स्पेक N10 R और N10 (O) पर 50000 रुपये की छूट मिलती है। आपको बता दें क भारत में महिंद्रा बोलेरो नियो की कीमत 9.63 लाख रुपये से 12.14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, मुंबई) के बीच है। Mahindra Thar 4X4 जुलाई 2023 में थार 4X4 पर सबसे कम 30000 रुपये की छूट मिल रही है। महिंद्रा थार 4X4 के AX (O) और LX वेरिएंट पर 30,000 रुपये की नकद छूट के साथ उपलब्ध हैं। महिंद्रा थार 4X4 की कीमत 13.87 लाख रुपये और 16.57 लाख रुपये (दोनों कीमतें, एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

Edited By: Rammohan Mishra