Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तेज स्‍पीड में डिवाइडर से टकराई करोड़ों रुपये की Lamborghini, चलाने वाले को नहीं आई चोट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:29 PM (IST)

    Lamborghini Crash भारत में सामान्‍य कारों के साथ ही सुपर कारों को भी काफी पसंद किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसी कारों के साथ हादसा हो जाए तो सुर्खियां बन जाती हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लैम्‍बॉर्गिनी डिवाइडर से टकरा गई है। हादसा कहां पर हुआ है। ड्राइवर सुरक्षित है या नहीं। आइए जानते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    तेज स्‍पीड में डिवाइडर के साथ टकराई लैम्‍बॉर्गिनी। जानें डिटेल।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में सड़क सुरक्षा को लेकर कई कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन फिर भी हादसे कम नहीं होते। हाल में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें तेज स्‍पीड में चल रही लैम्‍बॉर्गिनी अचानक डिवाइडर से टकरा जाती है। हादसे के बाद ड्राइवर की क्‍या हालत है। हादसा देश में कहां पर हुआ है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Lamborghini से हुआ हादसा

    भारत में सामान्‍य कारों के साथ ही सुपर कारों को भी काफी पसंद किया जाता है। अक्‍सर ऐसी कारों को सड़कों पर फर्राटा भरते हुए देखा जाता है। लेकिन हाल में ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें लैम्‍बॉर्गिनी कार डिवाइडर से टकराते हुए दिखाई दे रही है।

    क्‍या मिली जानकारी

    सोशल मीडिया पर सिराज नूरानी नाम के यूजर ने  10 सेकेंड का एक वीडियो को पोस्‍ट किया है। जिसमें बताया गया है कि यह वीडियो महाराष्‍ट्र में मुंबई के कोस्‍टल रोड का है। इसमें ड्राइवर की पहचान भी बताई गई है और यह भी जानकारी दी गई है कि हादसे के दौरान ड्राइवर को किसी भी तरह की चोट नहीं लगी है।

    क्‍या है कारण

    हादसे के कारण की सही जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन देखने से पता चल रहा है कि हादसा तेज स्‍पीड में चलती हुई कार से नियंत्रण खोने के कारण हुआ है। हादसे के दौरान सड़क भी गीली थी और डिवाइडर से टकराने के बाद कार तेजी से कई बार घूमने के बाद रूकी।

    मिलती है बेहतरीन सुरक्षा

    लैम्‍बॉर्गिनी जैसी सुपर कार में निर्माता की ओर से सुरक्षा पर काफी ध्‍यान दिया जाता है। इसी कारण ऐसी कारों में ताकतवर ब्रेक के साथ ही एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, ट्रैक्‍शन कंट्रोल जैसे कई सेफ्टी फीचर दिए जाते हैं।