तेज स्पीड में डिवाइडर से टकराई करोड़ों रुपये की Lamborghini, चलाने वाले को नहीं आई चोट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में सड़क सुरक्षा को लेकर कई कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन फिर भी हादसे कम नहीं होते। हाल में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें तेज स्पीड में चल रही लैम्बॉर्गिनी अचानक डिवाइडर से टकरा जाती है। हादसे के बाद ड्राइवर की क्या हालत है। हादसा देश में कहां पर हुआ है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं।
Lamborghini से हुआ हादसा
भारत में सामान्य कारों के साथ ही सुपर कारों को भी काफी पसंद किया जाता है। अक्सर ऐसी कारों को सड़कों पर फर्राटा भरते हुए देखा जाता है। लेकिन हाल में ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें लैम्बॉर्गिनी कार डिवाइडर से टकराते हुए दिखाई दे रही है।
क्या मिली जानकारी
सोशल मीडिया पर सिराज नूरानी नाम के यूजर ने 10 सेकेंड का एक वीडियो को पोस्ट किया है। जिसमें बताया गया है कि यह वीडियो महाराष्ट्र में मुंबई के कोस्टल रोड का है। इसमें ड्राइवर की पहचान भी बताई गई है और यह भी जानकारी दी गई है कि हादसे के दौरान ड्राइवर को किसी भी तरह की चोट नहीं लगी है।
क्या है कारण
हादसे के कारण की सही जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन देखने से पता चल रहा है कि हादसा तेज स्पीड में चलती हुई कार से नियंत्रण खोने के कारण हुआ है। हादसे के दौरान सड़क भी गीली थी और डिवाइडर से टकराने के बाद कार तेजी से कई बार घूमने के बाद रूकी।
मिलती है बेहतरीन सुरक्षा
लैम्बॉर्गिनी जैसी सुपर कार में निर्माता की ओर से सुरक्षा पर काफी ध्यान दिया जाता है। इसी कारण ऐसी कारों में ताकतवर ब्रेक के साथ ही एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे कई सेफ्टी फीचर दिए जाते हैं।
#Mumbai: A speeding Lamborghini hit a divider on Coastal Road, but the driver remained unharmed, according to officials.
The driver, 52-year-old Atish Shah, a resident of Napier Sea Road, was reportedly heading towards Colaba in South Mumbai when he lost control of the car. pic.twitter.com/c6PDPSYYYc— Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 22, 2025
