ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में हर साल लाखों की संख्‍या में वाहनों की बिक्री होती है। कई नई कारों और मोटरसाइकिल को लॉन्‍च भी किया जाता है। 2025 ऑटोमोबाइल जगत के लिए कैसा रहा है। क्‍या इस साल वाहन निर्माताओं की बिक्री बढ़ी है या फिर बिक्री में कमी आई है। कितनी कारों को इस साल भारत में लॉन्‍च किया गया है। किस तरह के सेगमेंट की मांग में सबसे ज्‍यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Automobile जगत के लिए कैसा रहा 2025 भारत में हर महीने लाखों की संख्‍या में वाहनों की बिक्री की जाती है। हर साल निर्माताओं की ओर से नई तकनीक और फीचर्स के साथ नए वाहनों को भी लॉन्‍च किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देशभर में 2025 के दौरान 4.5 मिलियन वाहनों की बिक्री की गई है। जिसमें सभी तरह की तकनीक के वाहन शामिल हैं।

किस सेगमेंट की सबसे ज्‍यादा रही मांग भारत में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। जानकारी के मुताबिक 2025 के दौरान जिस सेगमेंट की मांग सबसे ज्‍यादा रही है वह SUV सेगमेंट है। इस सेगमेंट में कई विकल्‍पों को ऑफर किया जाता है। जिनकी संख्‍या कुल बिक्री का करीब 50 फीसदी है।

कितनी कारें हुई लॉन्‍च वाहन निर्माताओं की ओर से हर साल कई कारों को लॉन्‍च किया जाता है। जिनमें कुछ फेसलिफ्ट और कुछ संख्‍या नई जेनरेशन कारों की होती है। इसके अलावा हर साल कई नई कारों को भी लॉन्‍च किया जाता है। अनुमान के मुताबिक 2025 के दौरान देशभर में 75 से ज्‍यादा वाहनों को पेश और लॉन्‍च किया गया है।

EV सेगमेंट का कैसा रहा प्रदर्शन बाजार में ICE के साथ ही EV सेगमेंट के वाहनों को भी ऑफर किया जाता है। जिनमें कई निर्माता अलग अलग सेगमेंट में उत्‍पादों को ऑफर करते हैं। जानकारी के मुताबिक 2025 के दौरान जितनी भी कारों की बिक्री हुई है उनमें करीब आठ से 10 फीसदी हिस्‍सा इलेक्‍ट्रिक सेगमेंट के वाहनों का रहा है। इसमें MG Windsor EV, Hyundai Creta, Kia Carens Clavis EV, Tata Nexon EV जैसे उत्‍पादों का बड़ा योगदान रहा है।

निर्माताओं का रहा सुरक्षा पर ध्‍यान 2025 के दौरान देशभर में जितने भी वाहनों की बिक्री की गई है उनमें फीचर्स के साथ ही सुरक्षा पर भी काफी ध्‍यान दिया गया है। इस साल सभी निर्माताओं की ओर से अपनी कारों को छह एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर के साथ अपडेट किया। इसके साथ ही देशभर में लॉन्‍च की गई अधिकतर कारों का BNCAP और Global NCAP की ओर से क्रैश टेस्‍ट भी किया गया। जहां उनको चार से पांच स्‍टार की बेहतरीन सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।