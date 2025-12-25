ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में कई वाहन निर्माताओं की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। हर साल निर्माताओं की ओर से कुछ बेहतरीन कारों को लॉन्‍च किया जाता है। इस साल भी बाजार में कई कारों को लॉन्‍च किया गया। लेकिन पांच ऐसी कारें भारत में लॉन्‍च हुईं, जिनको सबसे ज्‍यादा पसंद किया गया। ऐसी कौन सी कारें हैं जिन्‍होंने इस साल सबसे ज्‍यादा सुर्खियां बटोरी, हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Mahindra XEV 9e महिंद्रा की ओर से 2025 में देश की पहली इलेक्‍ट्रिक एसयूवी के तौर पर Mahindra XEV 9e को लॉन्‍च किया गया। इस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है और इसे INGLO प्‍लेटफॉर्म पर बनाया गया है। निर्माता की ओर से इस गाड़ी में बैटरी के दो विकल्‍प दिए गए हैं, जिनसे सिंगल चार्ज में इसे 600 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इसकी एक्‍स शोरूम कीमत 21.90 लाख रुपये से शुरू होती है।

Maruti Suzuki Victoris मारुति सुजुकी भी बाजार में कई सेगमेंट में कारों को ऑफर करती है। लेकिन इस साल निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Maruti Suzuki Victoris को लॉन्‍च किया गया। इस एसयूवी को पेट्रोल, सीएनजी और हाइब्रिड के विकल्‍प के साथ ऑफर किया गया है। इसकी एक्‍स शोरूम कीमत 10.50 लाख रुपये से शुरू होती है।

MG Cyberster एमजी की ओर से साइबरस्‍टर को भी 2025 में लॉन्‍च किया गया है। इस दो सीटर कनवर्टिबल इलेक्‍ट्रिक कार की भी लॉन्‍च के बाद से ही काफी ज्‍यादा मांग रही है। इसके साथ ही इसको स्‍पोर्ट्स कार पसंद करने वाले भी काफी खरीद रहे हैं। इसकी एक्‍स शोरूम कीमत 74.99 लाख रुपये है।

Hyundai Venue Facelift हुंडई की ओर से वेन्‍यू को कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से 2025 में ही इस एसयूवी की फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्‍च किया गया है। जिसमें एक्‍सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक में कई बदलाव किए गए हैं। अब इस एसयूवी को अपडेट के बाद भी कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो इस सेगमेंट में पहली बार दिए गए हैं। इसकी एक्‍स शोरूम कीमत 7.90 लाख रुपये से शुरू होती है।