Honda की कारों पर मिल रहा 1.33 लाख रुपये तक की हो सकती है बचत, मिल रहा खरीदने का बेहतरीन मौका
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Honda Cars की ओर से साल के पहले महीने भी अपनी कारों पर लाखों रुपये के ऑफर दिए जा रहे हैं। निर्माता की ओर से किस गाड़ी पर जनवरी 2026 में कितना Discount Offer किया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Honda Amaze पर कितनी होगी बचत
होंडा की ओर से कॉम्पैक्ट सेडान कार के तौर पर Honda Amaze को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से इस महीने इस गाड़ी को खरीदने पर 54 हजार रुपये तक के डिस्काउंट ऑफर को दिया जा रहा है। Honda Amaze की तीसरी जेनरेशन की एक्स शोरूम कीमत 7.41 लाख रुपये से शुरू होती है। वहीं इस कार की दूसरी जेनरेशन की बची हुई यूनिट्स पर भी इस महीने 65 हजार रुपये तक के ऑफर मिल रहे हैं।
Honda City पर भी होगी बचत
होंडा की ओर से मिड साइज सेडान के तौर पर सिटी को ऑफर किया जाता है। जनवरी 2026 के दौरान इस कार पर भी निर्माता की ओर से डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस महीने होंडा सिटी को खरीदने पर अधिकतम 1.33 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है।
सामान्य सिटी के साथ ही इसके हाइब्रिड वर्जन Honda City e:HEV पर इस महीने सात साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी पर 17 हजार रुपये तक की बचत का मौका दिया जा रहा है। Honda City की एक्स शोरूम कीमत 11.95 लाख रुपये से हो जाती है और इसके हाइब्रिड वर्जन की एक्स शोरूम कीमत 19.48 लाख रुपये से शुरू होती है।
Honda Elevate पर कितनी होगी बचत
होंडा की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में Honda Elevate को ऑफर किया जाता है। जनवरी 2026 के दौरान अगर आप इस एसयूवी को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो इस महीने में इस एसयूवी पर निर्माता की ओर से 2026 में बनी यूनिट्स पर अधिकतम 1.37 लाख रुपये का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। वही 2025 की यूनिट्स पर इस महीने 1.71 लाख रुपये तक की बचत का मौका मिल रहा है। इस एसयूवी की कीमत की शुरूआत 11 लाख रुपये से हो जाती है।
