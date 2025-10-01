Language
    Brixton Storr 500 ग्‍लोबल स्‍तर पर हुई पेश, कितना दमदार है इंजन, कैसे हैं फीचर्स और कब होगी लॉन्‍च

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 01:00 PM (IST)

    Brixton Storr 500 ब्रिक्‍सटन की ओर से Storr 500 मोटरसाइकिल को पेश कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इसमें किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। कितना दमदार इंजन दिया गया है। कब तक इस मोटरसाइकिल को भारतीय बाजार में लॉन्‍च किया जा सकता है। कब से इसके लिए बुकिंग को शुरू किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

    Brixton Starr 500 को ग्‍लोबल स्‍तर पर पेश किया गया।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में कई विदेशी निर्माताओं की ओर से मोटरसाइकिल की बिक्री की जाती है। Brixton की ओर से भी भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों को ऑफर किया जाता है। अभी 500 सीसी सेगमेंट में निर्माता की ओर से ग्‍लोबल स्‍तर पर Brixton Starr 500 को पेश किया गया है। इसे कितना दमदार इंजन दिया गया है। किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। कब तक इसे लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    पेश हुई मोटरसाइकिल

    ब्रिक्‍सटन की ओर से नई मोटरसाइकिल के तौर पर 500 सीसी सेगमेंट में नए उत्‍पाद को लॉन्‍च किया गया है। निर्माता की ओर से Brixton Starr 500 को पेश किया गया है।

    कितना दमदार इंजन

    निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल में 486 सीसी की क्षमता का लिक्‍विड कूल्‍ड इंजन दिया गया है। जिससे 47.6 बीएचपी और 43 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें छह स्‍पीड ट्रांसमिशन दिया गया है।

    कैसे हैं फीचर्स

    इस मोटरसाइकिल में आगे की ओर यूएसडी फॉर्क्‍स, दोनों पहियों पर डिस्‍क ब्रेक, ड्यूल चैनल एबीएस, ट्रैक्‍शन कंट्रोल, पांच इंच डिस्‍प्‍ले, फॉग लैंप, एलईडी डीआरएल, यूएसबी पोर्ट, टैंक बैग प्रोविजन, पिराली टायर जैसे फीचर्स को दिया जाएगा।

    कब होगी लॉन्‍च

    निर्माता की ओर से जानकारी दी गई है कि इस मोटरसाइकिल को भारतीय बाजार में दिसंबर 2025 में ही लॉन्‍च किया जाएगा। तभी इसकी कीमत की जानकारी भी दी जाएगी। लॉन्‍च के समय ही इसकी डिलीवरी से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी।

    किनसे है मुकाबला

    भारतीय बाजार में ब्रिक्‍सटन की नई मोटरसाइकिल स्‍टार 500 को 500 सीसी सेगमेंट में लॉन्‍च किया जाएगा। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Royal Enfield, Triumph, Harley Davidson जैसे निर्माताओं की कई मोटरसाइकिल के साथ होगा।

