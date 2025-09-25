Language
    VLF Mobster 135 स्कूटर भारत में हुआ लॉन्च, मिला दमदार इंजनऔर प्रीमियम फीचर्स, जान लें कितनी है कीमत

    Updated: Thu, 25 Sep 2025 01:00 PM (IST)

    VLF Mobster 135 यूरोप की वाहन निर्माता Motohaus ने भारतीय बाजार में अपना नया स्‍कूटर VLF Mobster 135 लॉन्च कर दिया है। इसमें किस तरह के फीचर्स और डिजाइन को दिया गया है। कितना दमदार इंजन दिया गया है। स्‍कूटर को किस सेगमेंट में लॉन्‍च किया गया है। किस कीमत पर इसे भारतीय बाजार में लॉन्‍च किया गया है। आइए जानते हैं।

    VLF Mobster ने भारतीय बाजार में नया स्‍कूटर लॉन्‍च किया।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। इटली की दो पहिया वाहन निर्माता Motohaus ने भारतीय बाजार में अपने नए स्‍कूटर VLF Mobster को लॉन्‍च कर दिया है। निर्माता की ओर से इस स्‍कूटर को किस तरह के फीचर्स और खासियत के साथ लॉन्‍च किया गया है। इसमें कितना दमदार इंजन दिया गया है। किस कीमत पर भारत में नए स्‍कूटर को लॉन्‍च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    लॉन्‍च हुआ नया स्‍कूटर

    भारत में नए स्‍कूटर के तौर पर VLF Mobster 135 को लॉन्‍च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इस स्‍कूटर को स्‍पोर्टी डिजाइन, दमदार इंजन और बेहतरीन फीचर्स के साथ लॉन्‍च किया है।

    कैसे हैं फीचर्स

    VLF Mobster स्कूटर में कई प्रीमियम फीचर्स के साथ लॉन्‍च किया गया है। इसमें 155 एमएम ग्राउंड क्लियरेंस, 797 एमएम की सीट हाइट, ड्यूल चैनल एबीएस, स्विचेबल ट्रैक्‍शन कंट्रोल, एलईडी लाइट्स, ड्यूल गैस चार्ज रियर शॉक एर्ब्‍जावर, पांच इंच टीएफटी डिस्‍प्‍ले, ब्‍लूटूथ कनेक्‍टिविटी, की-लैस इग्‍निशन, ऑटो स्‍टार्ट/स्‍टॉप जैसे फीचर्स के साथ इसे ग्रे, व्हाइट, रेड और फ्लोरोसेंट येलो जैसे रंगों के विकल्‍प दिए गए हैं।

    कितना दमदार इंजन

    निर्माता की ओर से VLF Mobster स्कूटर में 125cc की क्षमता का लिक्‍विड कूल्‍ड इंजन दिया गया है। जिससे इसे 12.1 बीएचपी की पावर और 11.7 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इस इंजन से इसे 105 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्‍पीड मिलती है। इसमें आठ लीटर की क्षमता का पेट्रोल टैंक दिया गया है।

    कितनी है कीमत

    VLF Mobster स्‍कूटर को भारतीय बाजार में 1.30 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर लॉन्‍च किया गया है। इस कीमत पर पहले 2500 लोगों को यह स्‍कूटर दिया जाएगा। जिसके बाद इसकी कीमत में बदलाव किया जा सकता है। स्‍कूटर को 999 रुपये में बुक भी करवाया जा सकता है और इसकी डिलीवरी नवंबर 2025 से शुरू की जाएगी।

    मिल रही वारंटी

    इस स्‍कूटर पर निर्माता की ओर से चार साल या 40 हजार किलोमीटर की वारंटी को भी दिया जा रहा है। साथ ही एक साल के लिए आरएसए भी दिया जा रहा है।