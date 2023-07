7 दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों को लौटाने होंगे 469 करोड़ रुपये, FAME-2 स्कीम में की थी गड़बड़ी

केंद्र सरकार ने फेम-2 योजना के नियमों के अनुपालन नहीं करने के बावजूद इंसेंटिव का दावा करने वाली सात इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनियों से 469 करोड़ रुपये लौटाने को कहा है। दोषी पाई गई कंपनियों के नाम हीरो इलेक्ट्रिक ओकिनावा आटोटेक एंपियन ईवी रिवोल्ट मोटर्स बेनली इंडिया एमो मोबिलिटी और लोहिया आटो हैं। शिकायत के आधार पर इसकी जांच की गई थी।

7 electric two wheeler manufacturers will have to return Rs 469 crore of FAME 2 scheme

