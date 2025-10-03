Language
    Toyota Taisor के बेस वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:00 AM (IST)

    Car Finance Plan Toyota की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में Toyota Taisor को ऑफर किया जाता है। इसके बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं तो सिर्फ दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर बजट सेगमेंट की एसयूवी को घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

    Toyota Taisor के बेस वेरिएंट के लिए कितनी देनी होगी EMI

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। जापान की वाहन निर्माता Toyota की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में Taisor को बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। अगर आप भी इसे खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Toyota Taisor Price

    टोयोटा की ओर से Taisor के बेस वेरिएंट को 7.21 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। इसे दिल्‍ली में खरीदने पर ऑन रोड कीमत करीब 8.11 लाख रुपये हो जाती है। इस कीमत में 7.21 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के अलावा करीब 50 हजार रुपये आरटीओ और इंश्‍योरेंस के करीब 39 हजार रुपये देने होंगे।

    दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

    अगर इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन वाले बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 6.11 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 6.11 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 9830 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

    कितनी महंगी पड़ेगी कार

    अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 6.11 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 9830 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Toyota Taisor के लिए करीब 2.14 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आप कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 10.25 लाख रुपये देंगे।

    किनसे होगा मुकाबला

    टोयोटा ओर से Taisor को कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी के तौर पर लाया जाता है। भारतीय बाजार में इस एसयूवी को कई कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी और हैचबैक कारों से चुनौती मिलती है। जिनमें Maruti Brezza, Kia Sonet, Kia Syros, Maruti Fronx, Hyundai Venue, Mahindra XUV 3XO, Tata Nexon जैसी एसयूवी शामिल हैं। कीमत के मामले में इसे जिन हैचबैक कारों से भी कड़ी चुनौती मिलती है उनमें Maruti Baleno, Tata Altroz और Hyundai i20 जैसी कारें शामिल हैं।