Aero Edition टोयोटा की ओर से भारतीय बाजार में मिड साइज एसयूवी के तौर पर अर्बन क्रूजर हाइराइडर की बिक्री की जाती है। निर्माता जल्‍द ही इस एसयूवी को नए एडिशन के साथ लॉन्‍च करने की तैयारी कर रही है। इसके एयरो एडिशन में किस तरह की खासियत दी जा सकती हैं। इसे कब तक लॉन्‍च किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में टोयोटा की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर अर्बन क्रूजर हाइराइडर की बिक्री भी की जाती है। अब इस एसयूवी को जल्‍द ही नए एयरो एडिशन (Urban Cruiser Hyryder Aero Edition) के साथ लॉन्‍च किया जा सकता है। इसके पहले सोशल मीडिया पर टीजर जारी किया गया है। इसमें किस तरह की जानकारी को दिया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च होगा नया एडिशन टोयोटा की ओर से ऑफर की जाने वाली मिड साइज एसयूवी अर्बन क्रूजर हाइराइडर को नए एयरो एडिशन के साथ भारतीय बाजार में जल्‍द लॉन्‍च किया जा सकता है। लॉन्‍च के पहले इसका टीजर सोशल मीडिया पर जारी किया गया है।

टीजर में मिली क्‍या जानकारी सोशल मीडिया पर जारी किए गए टीजर के मुताबिक इसे ऑल ब्‍लैक थीम के साथ ऑफर किया जाएगा। जो हाइलक्‍स के ब्‍लैक एडिशन की तरह हो सकता है। इसके एक्‍सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक में इसी थीम का उपयोग किया जा सकता है।

इंजन में नहीं होगा बदलाव जानकारी के मुताबिक एसयूवी के इंजन में किसी भी तरह के बदलाव को नहीं किया जाएगा। इसमें मौजूदा इंजन के विकल्‍प को ही दिया जाएगा। इसमें अभी 1.5 लीटर की क्षमता का सामान्‍य, स्‍ट्रॉन्‍ग हाइब्रिड और सीएनजी इंजन के विकल्‍प को दिया जाता है। जिसके साथ पांच और छह स्‍पीड के ट्रांसमिशन के विकल्‍प भी दिए जाते हैं।