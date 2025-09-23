Toyota Rumion के सभी वेरिएंट 6 एयरबैग से लैस, कीमतों में हुई 49 हजार तक की कटौती

Language
    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 02:00 PM (IST)

    टोयोटा ने अपने MPV मॉडल रुमियन को अपडेट किया है जिसके अब सभी वेरिएंट में छह एयरबैग स्टैंडर्ड दिए जा रहे हैं। नए GST दरों के तहत रुमियन अब पहले से अधिक किफायती हो गया है और इसकी कीमतों में 49000 रुपये तक की कटौती की गई है। इसके टॉप वेरिएंट में 7-इंच का टचस्क्रीन वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

    Toyota Rumion हुई अपडेट, अब सभी वेरिएंट में मिलेंगे 6 एयरबैग्स

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Toyota ने अपने MPV मॉडल Rumion को अपडेट किया है और अब सभी वेरिएंट में छह एयरबैग स्टैंडर्ड दिए जा रहे हैं। इस अपडेट के साथ Rumion की एक्स-शोरीम कीमतें 10.44 लाख रुपये से 13.62 लाख रुपये के बीच हो गई हैं। खास बात यह है कि नए GST दरों के तहत, Rumion अब पहले से अधिक किफायती हो गया है, इसकी कीमतों में 49,000 रुपये तक की कटौती की गई है।

    Toyota Rumion की वेरिएंट वाइज कीमत

    Toyota Rumion के वेरिएंट  एक्स-शोरूम कीमत (रुपए में)
    S 10.44 लाख
    S CNG 11.35 लाख
    S AT 11.89 लाख
    G 11.56 लाख
    G AT 12.91 लाख
    V 12.27 लाख
    V AT 13.62 लाख

    Toyota Rumion के सेफ्टी अपडेट

    Toyota Rumion

    • इसके S और G वेरिएंट में पहले केवल 2 एयरबैग्स और टॉप V वेरिएंट में 4 एयरबैग्स मिलते थे। अब सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं। इसके अलावा टॉप V वेरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया गया है।
    • Rumion में अब तीसरी रो की सीटों के AC वेंट्स और मिडल-रो AC वेंट्स को फर्श में फ्रंट सीट्स के बीच शिफ्ट किया गया है। मिडल-रो की बीच वाली सीट में अब हेड रेस्ट भी दिया गया है। ये अपडेट्स पहले Maruti Ertiga में जुलाई में पेश किए गए थे और अब Rumion में भी लागू किए गए हैं।

    Toyota Rumion का इंजन

    इसमें मेकैनिकल स्पेसिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। Rumion अब भी 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 103hp की पावर और 137Nm का टॉर्क जनरेच करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड AT गियरबॉक्स के साथ आता है। CNG वेरिएंट, जो केवल बेस S वेरिएंट 88hp की पावर और 121Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

    Toyota Rumion के फीचर्स

    इसके टॉप वेरिएंट में 7-इंच का टचस्क्रीन, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल-लैम्प्स, मैनुअल AC, कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल जैसी सुविधाएं मिलती हैं। सुरक्षा के लिहाज से इसमें अब सभी वेरिएंट में छह एयरबैग्स, VSC, हिल-होल्ड असिस्ट, ABS विथ EBD और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे फीचर्स को शामिल किया गया है।