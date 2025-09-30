Maruti Victoris Vs Tata Curvv: इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में किस एसयूवी को खरीदना होगा बेहतर, जानें डिटेल

Language
    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 10:00 AM (IST)

    Maruti Victoris Vs Tata Curvv एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को देश में काफी ज्‍यादा पसंद किया जाता है। मारुति की ओर से हाल में ही विक्‍टोरिस को लॉन्‍च किया गया है। वहीं इस सेगमेंट में टाटा की ओर से कर्व को बिक्री के लिए ऑफर किया जाता है। फीचर्स इंजन और कीमत के मामले में किस एसयूवी को खरीदने में समझदारी होगी। आइए जानते हैं।

    Maruti Victoris Vs Tata Curvv के बीच किसे खरीदना बेहतर।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल मारुति सुजुकी की ओर से हाल में ही मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में Maruti Victoris को लॉन्‍च किया गया है। बाजार में इस एसयूवी का मुकाबला Tata Curvv के साथ होगा। इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में दोनों में से कौन सी एसयूवी को खरीदना बेहतर विकल्‍प हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Maruti Victoris Vs Tata Curvv इंजन

    मारुति की ओर से विक्‍टोरिस एसयूवी को हाल में ही लॉन्‍च किया गया है। इस एसयूवी में निर्माता की ओर से 1.5 लीटर की क्षमता का इंजन दिया गया है। जिससे इसे 75.8 किलोवाट की पावर और 139 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके अलावा इसे स्‍ट्रॉन्‍ग हाइब्रिड और सीएनजी तकनीक वाले विकल्‍प के साथ भी ऑफर किया जाता है।

    वहीं Tata Curvv के पेट्रोल वेरिएंट में 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 120 पीएस की पावर और 170 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें 6स्‍पीड मैनुअल और 7डीसीए ट्रांसमिशन का विकल्‍प दिया जाता है।

    Maruti Victoris Vs Tata Curvv फीचर्स

    मारुति की ओर से विक्‍टोरिस एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। इसमें एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल, कनेक्‍टिड रियर टेल लाइट्स, शॉर्क फिन एंटीना, 26.03 सेमी इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, अंडर बॉडी सीएनजी किट, डॉल्‍बी एटमॉस सिस्‍टम, जेस्‍टर कंट्रोल टेलगेट, एंबिएंट लाइट, एलेक्‍सा ऑटो वॉयस असिस्‍टेंट, 35 से ज्‍यादा कनेक्‍टिड फीचर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटिड सीट्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही इंटीरियर में काले, ग्रे और सिल्‍वर रंग का उपयोग किया गया है।

    वहीं Tata Curvv में शॉर्क फिन एंटीना के साथ जीपीएस, ड्यूल टोन रूफ, ऑटो हैडलैंप, इंटीग्रेटिड रियर स्‍पॉयलर, एलईडी डीआरएल, सीक्‍वेंशनल टर्न इंडीकेटर्स, वॉयस असिस्‍ट पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टिड टेल लैंप, 18 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, मूड लाइटिंग, फुली ऑटोमैटिक टेंपरेचर कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, जेस्‍टर पावर्ड टेलगेट, कूल्‍ड ग्‍लोव बॉक्‍स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, फ्रंट वेंटिलेडिट सीट्स, 12.3 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, हरमन ऑडियो सिस्‍टम, एपल कार प्‍ले, एंड्राइड ऑटो जैसे फीचर्स मिलते हैं।

    Maruti Victoris Vs Tata Curvv सुरक्षा

    मारुति की ओर से विक्‍टोरिस एसयूवी को कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स के साथ ऑफर किया गया है। इसमें छह एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज और Level -2 ADAS जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

    वहीं Tata Curvv में भी छह एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, Level-2 ADAS, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज, पार्किंग सेंसर, ऑटो लाइट कंट्रोल, बीएएस, ईएससी, वीएसएम, हिल स्‍टार्ट असिस्‍ट, ईएसएस, स्‍पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक-अनलॉक, ब्‍लाइंड व्‍यू मॉनिटर जैसे सेफ्टी फीचर्स को ऑफर किया जाता है। 

    Maruti Victoris Vs Tata Curvv कीमत

    मारुति की ओर से अभी विक्‍टोरिस की कीमत 10.50 लाख रुपये एक्‍स शोरूम से 19.98 लाख रुपये एक्‍स शोरूम तक है।

    वहीं Tata Curvv की कीमत 9.65 लाख रुपये की शुरुआती एक्‍स शोरूम कीमत पर लाया जाता है। इसके टॉप वेरिएंट को 18.84 रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है।