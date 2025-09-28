Language
    Tata Nexon Vs Skoda Kylaq: इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में दोनों में से कौन सी एसयूवी रहेगी बेहतर, पढ़ें खबर

    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:00 AM (IST)

    Tata Nexon Vs Skoda Kylaq ंभारतीय बाजार में टाटा की ओर से कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी के तौर पर नेक्‍सन को ऑफर किया जाता है। इसके मुकाबले में स्‍कोडा की ओर से काइलैक को काफी पसंद किया जाता है। इंजन फीचर्स और कीमत के मामले में दोनों में से किस एसयूवी को खरीदना आपके लिए बेहतर हो सकता है। आइए जानते हैं।

    Tata Nexon Vs Skoda Kylaq: दोनों में से किस एसयूवी को खरीदें।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में कॉम्‍पैक्‍ट एसयूवी सेगमेंट में काफी तगड़ा मुकाबला होता है। इस सेगमेंट में लगभग सभी कंपनियों की ओर से बेहतरीन उत्‍पादों को लाया जाता है। इस सेगमेंट में मारुति की ओर से टाटा नेक्‍सन को ऑफर किया जाता है। जिसका सीधा मुकाबला Skoda Kylaq एसयूवी के साथ होता है। दोनों एसयूवी में इंजन, फीचर्स और कीमत के मामले में किस एसयूवी को खरीदना आपके लिए बेहतर हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Tata Nexon Vs Skoda Kylaq इंजन

    Tata Nexon को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी इंजन के विकल्‍प के साथ लाया जाता है। इसमें 1.2 लीटर की क्षमता का जो सीएनजी इंजन दिया जाता है उससे 73.5 पीएस की पावर और 170 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन से एसयूवी को 88.2 पीएस की पावर और 170 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। वहीं 1.5 लीटर की क्षमता के डीजल इंजन से 84.5 पीएस की पावर और 260 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें भी मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्‍प दिए जाते हैं।

    वहीं Skoda Kylaq में एक लीटर की क्षमता का टीएसआई इंजन दिया है। जिससे इसे 85 किलोवाट की पावर और 178 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें 6स्‍पीड मैनुअल और डीसीटी ट्रांसमिशन के विकल्‍प को दिया गया है। 

    Tata Nexon Vs Skoda Kylaq फीचर्स

    Tata Nexon में शॉर्क फिन एंटीना, बाई फंक्‍शन फुल एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, एलईडी हाई माउंट स्‍टाप लैंप, रूफ रेल, पैनोरमिक सनरूफ, फ्रंट फॉग लैंप, 16 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, 10.25 इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, वेंटिलेटिड फ्रंट सीट, एयर प्‍यूरीफायर, 360 डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल, इलेक्‍ट्रिक टेलगेट, कूल्‍ड ग्‍लोव बॉक्‍स, पुश बटन, स्‍मार्ट की, रियर एसी वेंट, वायरलेस चार्जर, चार स्‍पीकर और ट्वीटर जैसे फीचर्स मिलते हैं।

    वहीं Skoda Kylaq में शाइनी ब्‍लैक फ्रंट ग्रिल, 17 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, एलईडी टेल लाइट्स, ड्राइवर और को-ड्राइवर की 6वे इलेक्‍ट्रिकली एडजस्‍टेबल सीट्स, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट्स, सिंगल पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ, 20.32 सेमी डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, वायरलैस चार्जिंग, 25.6 सेमी इंफोटनेमेंट सिस्‍टम, ट्रंक में तीन किलोग्राम की क्षमता का हुक जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं।

    Tata Nexon Vs Skoda Kylaq सुरक्षा

    Tata Nexon एसयूवी में एबीएस, ईबीडी, छह एयरबैग, हिल होल्‍ड कंट्रोल, ईएसपी, इमोबिलाइजर, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज, स्‍पीड अलर्ट, पार्किंग सेंसर, ट्रेक्‍शन कंट्रोल, टीपीएमएस, सीट बेल्‍ट के साथ प्री-टेंशनर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

    वहीं Skoda Kylaq में स्‍टैंडर्ड तौर पर 25 से ज्‍यादा एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें छह एयरबैग, ब्रेक डिस्‍क वाइपिंग, ईएससी, ट्रैक्‍शन कंट्रोल सिस्‍टम, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, मल्‍टी कॉलिजन ब्रेक जैसे फीचर्स शामिल हैं।

    Tata Nexon Vs Skoda Kylaq कीमत

    Tata Nexon एसयूवी की एक्‍स शोरूम कीमत 7.32 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट को 14.05 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है।

    वहीं Skoda Kylaq की शुरुआती एक्‍स शोरूम कीमत 7.54 लाख रुपये है और इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 12.79 लाख रुपये है।