Maruti Suzuki Dzire Vs Tata Tigor: माइलेज, फीचर्स, इंजन और कीमत पर किस Compact Sedan Car को खरीदें

Maruti Suzuki Dzire Vs Tata Tigor कॉम्‍पैक्‍ट सेडान कार सेगमेंट में कई बेहतरीन विकल्‍पों को ऑफर किया जाता है। जिनमें मारुति सुजुकी डिजायर और टाटा की ओर से टिगोर शामिल हैं। इन दोनों ही Compact Sedan Cars में से माइलेज इंजन फीचर्स और कीमत के मामले में किस कार को खरीदना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। Compact Sedan Car सेगमेंट में Maruti Suzuki Dzire Vs Tata Tigor का सीधा मुकाबला होता है। इन दोनों कारों में कितना दमदार इंजन मिलता है। कितनी माइलेज मिलती है। किस तरह के फीचर्स मिलते हैं। किस कीमत पर इन दोनों कारों को ऑफर किया जा रहा है। इनमें से किस कार को खरीदना आपके लिए ज्‍यादा बेहतर विकल्‍प साबित हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti Suzuki Dzire Vs Tata Tigor फीचर्स मारुति की ओर से डिजायर की नई जेनरेशन में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया गया है। इसमें एलईडी हेडलाइट्स के साथ ही फॉग लैंप, पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, रिवर्स पार्किंग कैमरा, नौ इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, टॉगल बटन के साथ एसी यूनिट, रियर एसी वेंट, सेगमेंट में पहली बार सिंगल पेन सनरूफ जैसे कई फीचर्स को ऑफर किया जा रहा है। हालांकि कुछ फीचर्स की कमी इसमें महसूस होती है, जिसमें फ्रंट आर्म रेस्‍ट और एंबिएंट लाइट शामिल है।

वहीं Tata Tigor में शॉर्क फिन एंटीना, बॉडी कलर्ड बंपर, प्रोजेक्‍टर हेडलैंप, एलईडी माउंट स्‍टॉप लैंप, एलईडी डीआरएल, फ्रंट फॉग लैंप, टाइप सी चार्जर, ड्यूल टोन इंटीरियर, लैदर रैप स्‍टेयरिंग व्‍हील, 6.35 सेमी डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, पैडल शिफ्टर्स, एडजस्‍टेबल ड्राइवर सीट, टिल्‍ट एडजस्‍टेबल स्‍टेयरिंग, फुल ऑटोमैटिक टेंपरेचर कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली फोल्‍डेबल ओआरवीएम, ऑटोमैटिक हेडलैंप, रिमोट सेंट्रल लॉक, क्रूज कंट्रोल, इलेक्‍ट्रिकली एडजस्‍टेबल ओआरवीएम, कूल्‍ड ग्‍लोव बॉक्‍स, पावर विंडो, पुश बटन स्‍टार्ट/स्‍टॉप, रेन सेंसिंग वाइपर, रियर आर्मरेस्‍ट, रियर सनशेड, स्‍टेयरिंग माउंटिड कंट्रोल, वैनिटी मिरर, पावर्ड को-ड्राइवर सीट, यूएसबी पावर आउटलेट, एलेक्‍सा कार टू होम कनेक्टिविटी, एपल कार प्‍ले, एंड्राइड ऑटो, 17.78 सेमी टचस्‍क्रीन इंफोटेनमेंट, चार स्‍पीकर, सब वूफर, चार ट्विटर जैसे फीचर्स को दिया जाता है।

Maruti Suzuki Dzire Vs Tata Tigor इंजन Maruti Dzire में जेड सीरीज का नया 1.2 लीटर इंजन दिया गया है। जिससे इसे 80 बीएचपी की पावर और 111.7 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। जिसके साथ 5स्‍पीड मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन दिया जाता है। इसमें फैक्‍ट्री फिटेड सीएनजी का विकल्‍प भी मिलता है।

वहीं Tata Tigor में कंपनी की ओर से 1.2 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन दिया जाता है। जिसमें 5 स्‍पीड मैनुअल, एएमटी का विकल्‍प दिया जाता है। पेट्रोल इंजन से इसे 86 पीएस की पावर मिलती है और 113 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है।

Maruti Suzuki Dzire Vs Tata Tigor माइलेज मारुति के मुताबिक डिजायर से 24.79 से 25.71 किलोमीटर तक की माइलेज मिल सकती है। सीएनजी में इसे एक किलोग्राम से 33.73 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। जबकि असल में डिजायर ऑटोमैटिक से औसतन 15-17 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज मिल सकती है।