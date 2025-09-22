Language
    Tata की कारों पर 30 सितंबर तक मिलेगा बड़ी बचत का मौका, Tiago से लेकर Safari पर GST के साथ मिल रहे अतिरिक्‍त ऑफर

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:29 AM (IST)

    Tata offers देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल टाटा मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जीएसटी के फायदे के साथ ही सितंबर 2025 तक अतिरिक्‍त बचत का मौका दिया जा रहा है। किस गाड़ी पर टाटा की ओर से किस तरह के ऑफर को दिया जा रहा है। आइए जानते हैं।

    टाटा की कारों को खरीदने पर कितनी होगी बचत। जानें डिटेल।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Tata Motors की ओर से अपनी कारों और एसयूवी पर बड़ी बचत का मौका दिया जा रहा है। निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जीएसटी के फायदे के साथ ही अति‍रिक्‍त ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। जिससे कार खरीदना ज्‍यादा फायदे का सौदा बन गया है। टाटा की किस गाड़ी पर किस तरह के ऑफर को दिया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    Tata की कार खरीदने में होगा फायदा

    टाटा मोटर्स की ओर से अपनी कारों और एसयूवी पर बड़ी बचत का मौका दिया जा रहा है। निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक टियागो से लेकर सफारी पर जीएसटी के फायदे के साथ ही अतिरिक्‍त बचत का मौका 30 सितंबर तक दिया जा रहा है।

    कितनी होगी बचत

    निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जीएसटी के कारण कीमत में कमी तो की ही गई है। साथ ही अतिरिक्‍त फायदे के साथ दो लाख रुपये तक की बचत टाटा की कारों पर की जा सकती है।

    किस गाड़ी पर क्‍या है ऑफर

    टाटा से मिली जानकारी के मुताबिक टाटा टियागो पर जीएसटी और अतिरिक्‍त फायदे के साथ कुल 1.20 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है।

    टाटा टिगोर पर भी 30 सितंबर तक अधिकतम 1.11 लाख रुपये, टाटा पंच पर 1.58 लाख रुपये, टाटा अल्‍ट्रोज पर 1.76 लाख रुपये, टाटा नेक्‍सन पर दो लाख रुपये, टाटा कर्व पर 1.07 लाख रुपये, टाटा हैरियर पर 1.94 लाख रुपये और टाटा सफारी पर 1.98 लाख रुपये तक की बचत का मौका दिया जा रहा है।

    क्‍या है खास

    टाटा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पंच की कीमत 5.49 लाख रुपये से शुरू होगी जो 2021 में लॉन्‍च की गई पंच की कीमत के बराबर है।

    वहीं टाटा टियागो की कीमत भी इतनी कम हो गई है कि 2020 में लॉन्‍च के समय की कीमत से भी कम हो गई है।

    टाटा की हैरियर और सफारी का एडवेंचर एक्‍स वेरिएंट भी अपनी कीमत पर काफी ज्‍यादा फीचर्स ऑफर करता है। लेकिन अब जीएसटी में बदलाव के बाद इनको भी खरीदना काफी किफायती हो गया है।

    आज से देनी होगी कम कीमत

    जीएसटी में बदलाव के बाद अब कारों पर 28 फीसदी की जगह 18 फीसदी टैक्‍स लिया जाएगा। महंगी कारों पर अधिकतम 40 फीसदी टैक्‍स लिया जा रहा है। जिस कारण कारों को खरीदने पर पहले के मुकाबले कम कीमत देनी होगी।

