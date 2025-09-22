Tata offers देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल टाटा मोटर्स की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जीएसटी के फायदे के साथ ही सितंबर 2025 तक अतिरिक्‍त बचत का मौका दिया जा रहा है। किस गाड़ी पर टाटा की ओर से किस तरह के ऑफर को दिया जा रहा है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Tata Motors की ओर से अपनी कारों और एसयूवी पर बड़ी बचत का मौका दिया जा रहा है। निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जीएसटी के फायदे के साथ ही अति‍रिक्‍त ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। जिससे कार खरीदना ज्‍यादा फायदे का सौदा बन गया है। टाटा की किस गाड़ी पर किस तरह के ऑफर को दिया जा रहा है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Tata की कार खरीदने में होगा फायदा टाटा मोटर्स की ओर से अपनी कारों और एसयूवी पर बड़ी बचत का मौका दिया जा रहा है। निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक टियागो से लेकर सफारी पर जीएसटी के फायदे के साथ ही अतिरिक्‍त बचत का मौका 30 सितंबर तक दिया जा रहा है।

कितनी होगी बचत निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जीएसटी के कारण कीमत में कमी तो की ही गई है। साथ ही अतिरिक्‍त फायदे के साथ दो लाख रुपये तक की बचत टाटा की कारों पर की जा सकती है।

किस गाड़ी पर क्‍या है ऑफर टाटा से मिली जानकारी के मुताबिक टाटा टियागो पर जीएसटी और अतिरिक्‍त फायदे के साथ कुल 1.20 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है। टाटा टिगोर पर भी 30 सितंबर तक अधिकतम 1.11 लाख रुपये, टाटा पंच पर 1.58 लाख रुपये, टाटा अल्‍ट्रोज पर 1.76 लाख रुपये, टाटा नेक्‍सन पर दो लाख रुपये, टाटा कर्व पर 1.07 लाख रुपये, टाटा हैरियर पर 1.94 लाख रुपये और टाटा सफारी पर 1.98 लाख रुपये तक की बचत का मौका दिया जा रहा है।