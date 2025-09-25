Maruti Dzire के बेस वेरिएंट को नवरात्र में है घर लाना, दो लाख Down Payment के बाद कितनी देनी होगी EMI

Car Finance Plan Maruti Suzuki की ओर से Compact Sedan Car सेगमेंट में Maruti Dzire को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी नवरात्र में इसके बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने और घर लाने के बाद सात साल के लिए हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में एसयूवी सेगमेंट के साथ ही Compact Sedan Car सेगमेंट में आने वाली Maruti Dzire की भी काफी मांग रहती है। निर्माता की ओर से ऑफर की जाने वाली इस सेडान कार को अगर नवरात्र में खरीदने का मन बना रहे हैं और दो लाख रुपये की Down Payment देने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti Dzire LXI की कितनी है कीमत Maruti की ओर से Dzire के बेस वेरिएंट के तौर पर LXI को ऑफर किया जाता है। निर्माता इस Compact Sedan Car के बेस वेरिएंट को 6.25 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवा रही है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो 6.25 लाख रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्‍ट्रेशन टैक्‍स और आरटीओ की कीमत भी देनी होगी। इस कार को खरीदने के लिए करीब 44 हजार रुपये आरटीओ, करीब 36 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इसके बाद गाड़ी की दिल्‍ली में ऑन रोड कीमत 7.05 लाख रुपये हो जाती है।

2 लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI अगर Maruti Dzire के बेस वेरिएंट LXI को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 5.05 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 5.05 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 7401 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी Car अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 5.05 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 7401 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Maruti Dzire के LXI वेरिएंट के लिए करीब 2.05 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 9.10 लाख रुपये देंगे।