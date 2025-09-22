Maruti Victoris Price देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल मारुति सुजुकी की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से सितंबर में ही नई एसयूवी के तौर पर विक्‍टोरिस को लॉन्‍च किया है। क्‍या जीएसटी में बदलाव के बाद इस एसयूवी की कीमत पर कोई अंतर आएगा या नहीं। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से सितंबर महीने में ही विक्‍टोरिस एसयूवी को लॉन्‍च किया गया है। अब जीएसटी दरों में बदलाव के बाद क्‍या इस एसयूवी की कीमत में कोई अंतर आएगा या नहीं? हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Maruti Victoris की क्‍या है कीमत मारुति की ओर से विक्‍टोरिस को सितंबर महीने में ही लॉन्‍च किया गया है। इसके लॉन्‍च के समय इसकी इंट्रोडक्‍ट्री कीमत को सार्वजनिक किया गया था। इसकी शुरुआती इंट्रोडक्‍ट्री एक्‍स शोरूम कीमत 10.50 लाख रुपये है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 19.98 लाख रुपये है।

क्‍या कीमत में आएगा अंंतर जीएसटी 2.0 को आज (22 सितंबर) से लागू कर दिया गया है। जिसके बाद कारों की कीमत में कमी आई है। लेकिन मारुति की विक्‍टोरिस एसयूवी की कीमत में किसी तरह का अंतर जीएसटी के कारण नहीं आएगा।

क्‍या है कारण मारुति ने 15 सितंबर को विक्‍टोरिस की कीमत की घोषणा की थी। तब इसकी कीमत को जीएसटी की नई दरों के मुताबिक घोषित किया गया था। जिस कारण अब इसकी कीमत में जीएसटी के कारण कोई बदलाव नहीं होगा।

अभी खरीदने में होगा फायदा मारुति की ओर से विक्‍टोरिस एसयूवी को अभी खरीदने में इसलिए भी फायदा हो सकता है क्‍योंकि अभी इस एसयूवी को खरीदने पर इंट्रोडक्‍ट्री कीमत का ही भुगतान करना होगा। मारुति की ओर से इसकी कीमत में कभी भी बदलाव किया जा सकता है और तब इसे खरीदना ज्‍यादा महंगा भी हो सकता है।