Honda Activa 10 को Diwali 2024 पर है घर लाना, 10 हजार रुपये की Down Payment के बाद कितनी बनेगी EMI

Honda Activa 110 EMI and Down payment Honda की ओर से 110cc Scooter सेगमेंट में Activa को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इस स्‍कूटर को Diwali 2024 के मौके पर खरीदने का मन बना रहे हैं तो सिर्फ 10 हजार रुपये की Down Payment के बाद कितने रुपये हर महीने की EMI पर घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

कितने रुपये की EMI हर महीने देकर होंडा एक्टिवा 110 को घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।