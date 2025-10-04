Citroen Basalt Vs Kia Sonet: फीचर्स और कीमत के मामले में किसे खरीदना होगा बेहतर, पढ़ें पूरी खबर

Citroen Basalt Vs Kia Sonet फ्रांस की वाहन निर्माता सिट्रॉएन (Citroen) की ओर से बेसाल्‍ट कूप एसयूवी को भारतीय बाजार में ऑफर किया जाता है। बाजार में इसका मुकाबला किआ की सोनेट एसयूवी से होता है। फीचर्स इंजन और कीमत के मामले में इन दोनों में से किस एसयूवी को खरीदना आपके लिए बेहतर विकल्‍प साबित हो सकता है। आइए जानते हैं।

कैसे हैं फीचर्स Citroen Basalt में कंपनी की ओर से कुछ बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इसमें 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, सात इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, लैदरेट अपहोल्‍स्‍ट्री, 470 लीटर की क्षमता का बूट स्‍पेस, एलईडी विजन प्रोजेक्‍टर हैडलैंप, ऑटो क्‍लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।

वहीं किआ की सोनेट में में एलईडी लाइट्स, ड्यूल टोन एक्‍सटीरियर, 16 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, एपल कार प्‍ले, एंड्राइड ऑटो, बोस ऑडियो सिस्‍टम, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट्स, 10.25 इंच डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलैस चार्जर, एयर प्‍यूरीफायर, कूल्‍ड ग्‍लोव बॉक्‍स, रियर एसी वेंट, ऑटो टेंपरेचर कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं।

कितना दमदार इंजन बेसाल्‍ट में 1.2 लीटर का तीन सिलेंडर इंजन दिया गया है। जिससे इसके मैनुअल वर्जन में 82 पीएस पावर और 115 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें पांच स्‍पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। और कंपनी के मुताबिक इसे एक लीटर में 18 से 18.7 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाले वर्जन में 1.2 लीटर इंजन से 110 पीएस पावर और 205 न्‍यूटन मीटर टॉर्क मिलता है।

वहीं किआ सोनेट में 1.2 लीटर स्‍मार्टस्‍ट्रीम, एक लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर सीआरडीआई डीजल इंजन शामिल हैं। इस एसयूवी में इंंजन के साथ ही ट्रांसमिशन के भी कई विकल्‍प मिलते हैं, जिनमें 5स्‍पीड मैनुअल, 6स्‍पीड आईएमटी, 7स्‍पीड डीसीटी, 6स्‍पीड मैनुअल, 6स्‍पीड ऑटोमैटिक शामिल हैं।

कितनी है सुरक्षित सिट्रॉएन बेसाल्‍ट में कंपनी की ओर से छह एयरबैग दिए गए हैं। इसके अलावा रियर पार्क असिस्‍ट, हिल होल्‍ड कंट्रोल, ईएसपी, एबीएस, ईबीडी, टीपीएमएस, इंजन स्‍टॉर्ट/स्‍टॉप बटन, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकरेज, सीट बेल्‍ट रिमाइंडर, रियर पार्किंग सेंसर जैसे कई सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

वहीं Kia Sonet में छह एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, ईएसएस, बीएएस, ईएससी, एचएसी, वीएसएम, आइसोफिक्‍स चाइल्‍ड एंकर, थ्री पाइंट सीट बेल्‍ट, स्‍पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, एलईडी फॉग लैंप, रियर पार्किंग सेंसर, टीपीएमएस, ऑटो लाइट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, ब्‍लाइंड व्‍यू मॉनिटर, Adas Level-1 जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं।