Kia Carens Clavis EV के बेस वेरिएंट को है घर लाना, तीन लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI, पढ़ें खबर

Kia Carnes Clavis EV एमपीवी को लॉन्‍च कर दिया गया है। अगर आप इसके बेस वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं तो सिर्फ तीन लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर किआ की कैरेंस क्‍लाविस ईवी एमपीवी के बेस वेरिएंट को घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता Kia की ओर से इलेक्‍ट्रिक एमपीवी सेगमेंट में Kia Carens Clavis EV को जुलाई 2025 को लॉन्‍च किया गया है। इस इलेक्‍ट्रिक एमपीवी के बेस वेरिएंट को अगर आप घर लाना चाहते हैं तो तीन लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद सात सालों के लिए हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Kia Carens Clavis EV Price किआ की ओर से कैरेंस क्‍लाविस को भी इलेक्‍ट्रिक एमपीवी सेगमेंट में बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया गया है। इसके बेस वेरिएंट HTK Plus Electric की एक्‍स शोरूम कीमत 17.99 लाख रुपये है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 62 हजार रुपये के इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इसके अलावा टीसीएस चार्ज के तौर पर करीब 24 हजार रुपये भी देने होंगे। जिसके बाद इसकी ऑन रोड कीमत 18.85 लाख रुपये हो जाती है।

तीन लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI अगर Kia Carens Clavis EV के बेस वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में तीन लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 15.85 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 15.85 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 23220 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी Car अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 15.85 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 23220 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Kia Carens Clavis EV के लिए करीब 6.44 लाख रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 25.29 लाख रुपये हो जाएगी।