नई Citroen Aircross X लॉन्च; CARA असिस्टेंट, 360° कैमरा और 40 से ज्यादा एडवांस सेफ्टी फीचर्स से लैस
सिट्रोएन ने भारतीय बाजार में नई Citroen Aircross X SUV लॉन्च की है। X-Series की इस गाड़ी में स्टाइल कम्फर्ट और इनोवेशन का मेल है। इसकी शुरुआती कीमत 8.29 लाख रुपये है। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। यह कई एडवांस फीचर्स और 52 भाषाओं को सपोर्ट करने वाले इन-कार असिस्टेंट CARA के साथ आती है। सुरक्षा के लिए इसे BNCAP से 5-स्टार रेटिंग मिली है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में फ्रेंच कार निर्माता कंपनी सिट्रोएन ने अपनी नई Citroen Aircross X SUV को लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी की X-Series का हिस्सा है, जिसमें हाल ही में लॉन्च हुई Basalt X और C3X भी शामिल हैं। नई Aircross X भारतीय परिवारों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसे स्टाइल, कम्फर्ट और इनोवेशन का सही कॉम्बिनेशन के साथ लेकर आया गया है।
नई Citroen Aircross X की कीमत
|वेरिएंट / पावरट्रेन
|PURETECH 82 MT
1.2P NA
|PURETECH 110 MT
1.2P TURBO
|PURETECH 110 AT
1.2P TURBO$
|सीटों की संख्या
|5
|7
|7
|YOU
|829,000 रुपये
|-
|-
|PLUS
|977,000 रुपये
|1,137,000 रुपये
|-
|MAX
|-
|1,234,500 रुपये
|1,349,100 रुपये
- नई Citroen Aircross X की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.29 लाख रुपये रखी गई है। इसमें कई इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ लेकर आया गया है, जिसमें ICE और CNG वर्जन शामिल हैं। नई Aircross X की बुकिंग सभी Citroen डीलरशिप और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है।
- CARA ने MAX ऑटोमैटिक पर मुफ्त ऑफर दिया जा रहा है, जो शुरुआती बुकिंग तक सीमित है। इसमें HALO 360º कैमरा 25,000 रुपये में अनिवार्य एक्सेसरी पैक के रूप में मिलेगा। 20,000 रुपये में डुअल टोन रूफ ऑप्शन के रूप में ऑफर किया जा रहा है। डीलर-फिटमेंट एक्सेसरीज के रूप में मांग पर CNG ऑप्शन मिलेगा।
नई Citroen Aircross X का डिजाइन
नई Aircross X को पहले से ज्यादा बोल्ड और स्टाइलिश लुक दिया गया है। इसमें सिग्नेचर Citroen DRLs, ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन, नई Deep Forest Green शेड और दमदार SUV स्टांस दिया गया है। ग्राहकों को 7-सीटर और 5-सीटर लेआउट का विकल्प भी मिलेगा।
|कलर ऑप्शन
|Polar White
|Monotone
(मोनोटोन)
|Steel Grey
|Garnet Red
|Cosmo Blue
|Deep Forest Green
|Deep Forest Green
|Perla Nera Black
|Dual Tone
(डुअल टोन)
|Polar White
|Perla Nera Black
|Cosmo Blue
|Polar White
|Garnet Red
|Perla Nera Black
नई Citroen Aircross X का इंटीरियर
- इसमें दिया गया केबिन प्रीमियम टच के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें लेदरटेट सीट्स, गोल्ड एक्सेंट्स और डिफ्यूज्ड एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। साथ ही बेजल-लेस 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम और 7-इंच डिजिटल क्लस्टर दिया गया है।
- नई Aircross X में वेंटिलेटेड सीट्स, फुटवेल लाइटिंग और रीडिजाइंड गियर लीवर भी शामिल किया गया है। इसके अलावा Citroen की खास एडवांस कंफर्ट सस्पेंशन दिया गया है, जो आपके सफर को आरामदायक बनाने का काम करेगा।
- नई Aircross X में बेस्ट-इन-क्लास व्हीलबेस, 511 लीटर बूट स्पेस और सेकंड व थर्ड रो में रूफ माउंटेड AC वेंट्स दिए गए हैं, जो सफर को आरामदायक बनाने का काम करेंगे।
नई Citroen Aircross X के फीचर्स
- नई Aircross X को कई एडवांस फीचर्स के साथ लेकर आया गया है। इसमें भारत का पहला मल्टीलिंगुअल इन-कार असिस्टेंट CARA दिया गया है, जो 52 भाषाओं को सपोर्ट करता है।
- इसमें HALO 360° कैमरा विद सैटेलाइट व्यू, प्रॉक्सी-सेंस पैसिव इंट्री और पुश स्टार्ट के साथ ही क्रूज कंट्रोल, स्पीड लिमिटर, ऑटो IRVM और एलईडी प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स दिया गया है।
- इसमें छह एयरबैग्स, ESP, हिल होल्ड, ABS के साथ EBD, और पीछे के पार्किंग सेंसर जैसे 40 से ज्यादा एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसे हाल ही में BNCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।
