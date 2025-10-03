नई Citroen Aircross X लॉन्च; CARA असिस्टेंट, 360° कैमरा और 40 से ज्यादा एडवांस सेफ्टी फीचर्स से लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में फ्रेंच कार निर्माता कंपनी सिट्रोएन ने अपनी नई Citroen Aircross X SUV को लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी की X-Series का हिस्सा है, जिसमें हाल ही में लॉन्च हुई Basalt X और C3X भी शामिल हैं। नई Aircross X भारतीय परिवारों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसे स्टाइल, कम्फर्ट और इनोवेशन का सही कॉम्बिनेशन के साथ लेकर आया गया है।