Weekly Numerology Horoscope: मूलांक 6 के कंधों पर बढ़ेगी पारिवारिक जिम्मेदारियां, पढ़ें अपना अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:35 PM (IST)

यूनिवर्सल वीक नंबर 7 और दिसंबर के यूनिवर्सल नंबर 2 है। दोनों अंक मिलकर आपको ये सलाह देते हैं कि इस हफ्ते धीमा हो जाइए, अपने अंदर ध्यान दीजिए, इमोशनल प

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 4 से 6 के जातकों (Weekly Numerology Horoscope) का इस हफ्ते आपको बाहर की भागदौड़ और भीड़-भाड़ से थोड़ा मन हट सकता है। इसकी जगह ऐसी बातें, अकेले में बिताय गया वक्त या आध्यात्मिक सोच आपको ज्यादा सुकून दे सकती है। पिछले साल से जुड़ी कुछ भावनात्मक यादें सामने आ सकती हैं। ऐसे में आइए मूलांक 4 से लेकर 6 वालों का अंक ज्योतिष साप्ताहिक राशिफल पढ़ते हैं।

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31)

Mulank 4


करियर: यह सप्ताह काम को व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और अधूरे काम निपटाने के लिए काफी उपयोगी रहेगा। नए प्रोजेक्ट शुरू करने से फिलहाल बचें। आपकी अनुशासनशीलता पुराने लंबित मामलों को पूरा करने में मदद करेगी।
हेल्थ: जोड़ों, पीठ और शरीर की मुद्रा पर ध्यान देना जरूरी है। हल्की स्ट्रेचिंग और पर्याप्त आराम फायदेमंद रहेगा। जरूरत से ज्यादा मेहनत या खिंचाव से बचें और शरीर जो संकेत दे रहा है, उसे नजरअंदाज न करें।
रिलेशनशिप: आप भावनात्मक रूप से थोड़े भीतर की ओर सिमटे हुए नजर आ सकते हैं। अपनी भावनाओं को धीरे और साफ तरीके से जाहिर करें। धैर्य रखने से घर में भावनात्मक भरोसा और मजबूत होगा।

जन्म संख्या 5 (5, 14, 23)

Mulank 5

करियर: इस हफ्ते चीजें धीरे चल सकती हैं, लेकिन ये जरूरी है। फाइनेंस और फ्यूचर प्लान्स को रिव्यू करें। इम्पल्सिव डिसिजन लेने से बचें। कोई मीनिंगफुल बातचीत आपको बेहतर दिशा दिखा सकती है।
हेल्थ: अशांति या बेचैनी मानसिक थकान में बदल सकती है। नेचर, वॉक या डीप ब्रीदिंग से खुद को स्थिर करें। खूब पानी पिएं और स्क्रीन टाइम से ब्रेक लें ताकि दिमाग शांत हो और अंदर का बैलेंस बना रहे।
रिलेशनशिप: आपको इमोशनल क्लैरिटी की जरूरत महसूस हो सकती है। ईमानदार बातचीत राहत देगी। डिस्ट्रैक्शन से बचें और मीनिंगफुल जुड़ाव पर फोकस करें। जर्नलिंग या साइलेंट सेल्फ-रिफ्लेक्शन से अपनी भावनाओं को गहराई से समझने में मदद मिलेगी।

जन्म संख्या 6 (6, 15, 24)

Mulank 6


करियर: ये हफ्ता शांत लेकिन इमोशनल रूप से मायने रखता है। परिवार या काम से जुड़ी जिम्मेदारियां पूरी होंगी। मान्यता धीरे-धीरे मिलेगी। ऑफिस के मामलों में भावनात्मक तौर पर ज्यादा जुड़ने से बचें।
हेल्थ: गले, छाती और इम्युनिटी का खास ध्यान रखें। भावनात्मक तनाव का असर शरीर पर भी दिख सकता है, इसलिए पूरा आराम जरूरी है। गर्म तरल चीजें लें, शांत और गहरी सांस लें और अपनी भावनाओं को धीरे-धीरे जाहिर करें। इससे हीलिंग तेज होगी और भीतर का संतुलन बना रहेगा।
रिलेशनशिप: ये हफ्ता रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। भावनात्मक रूप से आप लोगों से जुड़ेंगे। माफ करना और समझना आसानी से आएगा। कपल्स एक-दूसरे को और करीब महसूस करेंगे। सिंगल्स को प्यार के बारे में क्लैरिटी मिल सकती है।

Note - यह साप्ताहिक अंक-ज्योतिष भविष्यफल Astropatri.com की अनुभवी अंक-ज्योतिष विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।

 