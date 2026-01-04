Numerology Predictions 2026: नए साल में मेहनत लाएगी रंग, छुएंगे नए ऊंचाइयां, पढ़ें खास सलाह

आरती तिवारी, नई दिल्ली। हमारा ज्योतिष और अंकशास्त्र पीढ़ियों पुराना और वास्तविकता के अत्यंत निकट है। हर नया साल अपने साथ अंकशास्त्र के हिसाब से कुछ नया लेकर आता है। साल 2026 के सभी अंकों का योग 1 बन रहा है। यह वर्ष पिछले चक्र को पूर्ण कर अपने साथ लेकर आया है एक नई शुरुआत। नई योजना, नवोन्मेष, नए प्रबंधन, नई रचनात्मकता और इस सबको आशीर्वाद मिला है अंक 1 के स्वामी सूर्य का, जो स्वयं मौलिकता, नेतृत्व और आत्मविश्वास के द्योतक हैं।

पूरे होंगे रुके हुए काम यह साल उन लोगों के लिए शुभ फलदायी होगा, जो लंबे समय से मेहनत करते आ रहे थे। आप खामोशी से बढ़ते आ रहे थे और अब परिणाम क्रांतिकारी रूप से सामने आएंगे। स्टार्टअप, तकनीक, एआइ आधारित सेवाओं, पर्सनल ब्रांडिंग, लीडरशिप कोचिंग और वेलनेस से जुड़े लोग और व्यवसाय इस साल नई ऊंचाइयां छुएंगे। अंक 1 का प्रभाव इसी तरह पड़ता है। वर्ष 2026 करियर की प्रगति और व्यक्तिगत विकास के लिए बेहद प्रभावशाली रहने वाला है। इस वर्ष व्यक्तिगत उन्नति सीधे तौर पर आपके आत्मविश्वास, आत्म-चिंतन और साहस से जुड़ी होगी।

लाइफ में आएंगे खास बदलाव इस साल बात अगर संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव की करें तो यूनिवर्सल नंबर 1 और सूर्य के प्रभाव वाले वर्ष 2026 में रिश्तों में सूक्ष्म, लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। परिणामस्वरूप, चाहे निजी संबंध हों या पेशेवर, वे अब केवल एक-दूसरे पर निर्भरता या ‘लेन-देन’ के आधार पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे।

संबंधों के लिहाज से कैसा रहेगा साल इस साल रिश्तों की परीक्षा इस बात पर होगी कि दो व्यक्ति एक-दूसरे का साथ निभाते हुए भी अपने व्यक्तित्व को कितना स्वतंत्र और मजबूत बनाए रखते हैं। 2026 में आपसी सामंजस्य बनाए रखने की कुंजी, यही संतुलन रहेगा। पार्टनर को एक-दूसरे को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता देनी होगी, स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना होगा और एक-दूसरे को अपनी-अपनी सफलता का आनंद लेने के लिए भी अवसर देना होगा। यह वर्ष एक-दूसरे के पीछे चलने का नहीं, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने का है। हावी होने के बजाय अपने फैसले लेने और सफलता का स्वाद चखने देने से संबंधों के लिहाज से यह साल बेहतर हो जाएगा।

घर से हो शुरुआत अपने घर में वर्ष 2026 की शक्तिशाली सूर्य ऊर्जा का स्वागत करने के लिए वास्तु सुधार में सौर ऊर्जा के मुख्य केंद्र यानी पूर्व दिशा पर ध्यान देना होगा। घर के पूर्वी हिस्से को हमेशा साफ-सुथरा और हवादार रखें। घर की सजावट में लाल, केसरिया या हल्के सुनहरे रंग के कुशन, कलाकृतियों या सजावटी सामान का उपयोग करने का प्रयास करें। यह कमरे के संतुलन को बिगाड़े बिना सूर्य के वाइब्रेशन को सक्रिय करने में मदद करेगा। पूर्व दिशा में भारी फर्नीचर या जल तत्व से जुड़े सामान न रखें।