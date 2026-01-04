Numerology Predictions 2026: नए साल में मेहनत लाएगी रंग, छुएंगे नए ऊंचाइयां, पढ़ें खास सलाह
नववर्ष के साथ ही हर कोई यह उम्मीद अवश्य करता है कि किसी भी तरह वह इस वर्ष को कर ले अपनी मुट्ठी में। कैसा रहेगा आने वाला समय? किस क्षेत्र में बनेगी बात ...और पढ़ें
आरती तिवारी, नई दिल्ली। हमारा ज्योतिष और अंकशास्त्र पीढ़ियों पुराना और वास्तविकता के अत्यंत निकट है। हर नया साल अपने साथ अंकशास्त्र के हिसाब से कुछ नया लेकर आता है। साल 2026 के सभी अंकों का योग 1 बन रहा है। यह वर्ष पिछले चक्र को पूर्ण कर अपने साथ लेकर आया है एक नई शुरुआत। नई योजना, नवोन्मेष, नए प्रबंधन, नई रचनात्मकता और इस सबको आशीर्वाद मिला है अंक 1 के स्वामी सूर्य का, जो स्वयं मौलिकता, नेतृत्व और आत्मविश्वास के द्योतक हैं।
पूरे होंगे रुके हुए काम
यह साल उन लोगों के लिए शुभ फलदायी होगा, जो लंबे समय से मेहनत करते आ रहे थे। आप खामोशी से बढ़ते आ रहे थे और अब परिणाम क्रांतिकारी रूप से सामने आएंगे। स्टार्टअप, तकनीक, एआइ आधारित सेवाओं, पर्सनल ब्रांडिंग, लीडरशिप कोचिंग और वेलनेस से जुड़े लोग और व्यवसाय इस साल नई ऊंचाइयां छुएंगे। अंक 1 का प्रभाव इसी तरह पड़ता है। वर्ष 2026 करियर की प्रगति और व्यक्तिगत विकास के लिए बेहद प्रभावशाली रहने वाला है। इस वर्ष व्यक्तिगत उन्नति सीधे तौर पर आपके आत्मविश्वास, आत्म-चिंतन और साहस से जुड़ी होगी।
लाइफ में आएंगे खास बदलाव
इस साल बात अगर संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव की करें तो यूनिवर्सल नंबर 1 और सूर्य के प्रभाव वाले वर्ष 2026 में रिश्तों में सूक्ष्म, लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। परिणामस्वरूप, चाहे निजी संबंध हों या पेशेवर, वे अब केवल एक-दूसरे पर निर्भरता या ‘लेन-देन’ के आधार पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
संबंधों के लिहाज से कैसा रहेगा साल
इस साल रिश्तों की परीक्षा इस बात पर होगी कि दो व्यक्ति एक-दूसरे का साथ निभाते हुए भी अपने व्यक्तित्व को कितना स्वतंत्र और मजबूत बनाए रखते हैं। 2026 में आपसी सामंजस्य बनाए रखने की कुंजी, यही संतुलन रहेगा। पार्टनर को एक-दूसरे को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता देनी होगी, स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना होगा और एक-दूसरे को अपनी-अपनी सफलता का आनंद लेने के लिए भी अवसर देना होगा। यह वर्ष एक-दूसरे के पीछे चलने का नहीं, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने का है। हावी होने के बजाय अपने फैसले लेने और सफलता का स्वाद चखने देने से संबंधों के लिहाज से यह साल बेहतर हो जाएगा।
घर से हो शुरुआत
अपने घर में वर्ष 2026 की शक्तिशाली सूर्य ऊर्जा का स्वागत करने के लिए वास्तु सुधार में सौर ऊर्जा के मुख्य केंद्र यानी पूर्व दिशा पर ध्यान देना होगा। घर के पूर्वी हिस्से को हमेशा साफ-सुथरा और हवादार रखें। घर की सजावट में लाल, केसरिया या हल्के सुनहरे रंग के कुशन, कलाकृतियों या सजावटी सामान का उपयोग करने का प्रयास करें। यह कमरे के संतुलन को बिगाड़े बिना सूर्य के वाइब्रेशन को सक्रिय करने में मदद करेगा। पूर्व दिशा में भारी फर्नीचर या जल तत्व से जुड़े सामान न रखें।
साल 2026 में शुरू किया गया कौशल विकास, नेतृत्व प्रशिक्षण, स्वास्थ्य दिनचर्या और वित्तीय अनुशासन समय के साथ कई गुणा बढ़कर लाभ देगा। बस ध्यान रहे कि चूंकि यह नए आरंभ का वर्ष है, इसलिए पिछले चक्र, पुराने पड़ चुके लक्ष्य, आदतें या करियर की राहों को त्याग दें, जो अब आपके जीवन की नई दिशा के अनुकूल नहीं हैं।
- इस साल किसी भी नए कार्य का संकल्प रविवार की सुबह लें।
- महत्वपूर्ण दिनों में लाल या केसरिया रंग धारण करने से आपकी क्षमता और रचनात्मकता में वृद्धि होगी।
- रविवार को गेहूं या गुड़ का दान करने से आने वाली बाधाएं दूर होंगी।
- घर के दक्षिण-पश्चिम कोने में रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जोड़ा या ताजे फूल रिश्ते में आपसी सम्मान बढ़ाएगा।
- अंक 1 की ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए अपने कार्यदिवस की शुरुआत कुछ मिनट सूर्य की रोशनी में बिताकर करें। इससे करियर पर नियंत्रण महसूस होगा।
- जब इन अभ्यासों को निरंतरता के साथ अपनाएंगे तो ये व्यक्ति को अंक ‘1’ के प्रभाव और आधारभूत भावना से जुड़ने में मदद करेंगे।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
