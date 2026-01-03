Prediction 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए क्या लेकर आया है 2026, जानें कौन होगा इस साल का लकी नंबर?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Mulank Prediction 2026: अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, हर साल का अपना एक खास अंक और ऊर्जा होती है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। साल 2026 का यूनिवर्सल लकी नंबर 1 है। अंक ज्योतिष में '1' अंक का स्वामी सूर्य है, जो नई शुरुआत, ऊर्जा और सफलता का प्रतीक है। यह आत्मनिर्भरता का साल है। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए 2026 क्या सौगात लेकर आया है?

मूलांक 1 से 9 तक का भविष्यफल AI Generated मूलांक 1 (जन्मतिथि: 1, 10, 19, 28) साल 2026 का अंक भी 1 है। इसलिए मूलांक 1 के लिए यह गोल्डन ईयर साबित होगा। आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी और करियर में बड़ा बदलाव आएगा। साथ ही इस पूरे साल आप आत्मविश्वास से भरे होंगे।

टिप - इस साल मूलांक 1 वालों को रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। मूलांक 2 (जन्मतिथि: 2, 11, 20, 29) सूर्य की ऊर्जा आपके चंद्रमा की कोमलता के साथ मिलकर आपको क्रिएटिव बनाएगी। ऐसे में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। पार्टनरशिप से फायदा हो सकता है।

टिप - इस साल ज्यादा से ज्यादा सफेद कपड़ों का प्रयोग करें। मूलांक 3 (जन्मतिथि: 3, 12, 21, 30) गुरु और सूर्य का मेल आपके मान-सम्मान में वृद्धि करेगा। शिक्षा और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह साल बेहतरीन है। साथ ही धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे।

टिप - इस साल रोजाना आप माथे पर केसर का तिलक लगाएं। मूलांक 4 (जन्मतिथि: 4, 13, 22, 31) यह साल मेहनत का है। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन ज्यादा कन्फ्यूज्ड होने से बचें। राहु की ऊर्जा आपको लीक से हटकर सोचने पर मजबूर करेगी।

टिप - पक्षियों को दाना डालें। मूलांक 5 (जन्मतिथि: 5, 14, 23) बुध और सूर्य का तेज आपको बिजनेस में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस साल आप बड़ी डील कर सकते हैं। इसके साथ ही यात्राओं के योग हैं।

टिप - गाय को हरा चारा खिलाएं। मूलांक 6 (जन्मतिथि: 6, 15, 24) लव लाइफ और सुख-सुविधाओं के लिए यह साल काफी अच्छा रहेगा। परिवार में मांगलिक काम हो सकते हैं। हालांकि खर्चे बढ़ेंगे, इसलिए बजट का थोड़ा ध्यान रखें।

टिप - शुक्रवार को मिश्री का दान करें। मूलांक 7 (जन्मतिथि: 7, 16, 25) यह साल आत्म-मंथन का है। रिसर्च और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। मानसिक शांति के लिए योग करें। टिप - शनिवार को मंदिर में काला तिल दान करें। मूलांक 8 (जन्मतिथि: 8, 17, 26) शनि और सूर्य के प्रभाव से मूलांक 8 वालों को भारी मेहनत के बाद बड़ी जीत मिलेगी। प्रॉपर्टी और निवेश से फायदा होगा। आलस्य से बचें, वरना अवसर हाथ से निकल सकते हैं।