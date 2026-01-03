Prediction 2026: मूलांक 1 से 9 के लिए क्या लेकर आया है 2026, जानें कौन होगा इस साल का लकी नंबर?
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। Mulank Prediction 2026: अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, हर साल का अपना एक खास अंक और ऊर्जा होती है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। साल 2026 का यूनिवर्सल लकी नंबर 1 है। अंक ज्योतिष में '1' अंक का स्वामी सूर्य है, जो नई शुरुआत, ऊर्जा और सफलता का प्रतीक है। यह आत्मनिर्भरता का साल है। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए 2026 क्या सौगात लेकर आया है?
मूलांक 1 से 9 तक का भविष्यफल
मूलांक 1 (जन्मतिथि: 1, 10, 19, 28)
साल 2026 का अंक भी 1 है। इसलिए मूलांक 1 के लिए यह गोल्डन ईयर साबित होगा। आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी और करियर में बड़ा बदलाव आएगा। साथ ही इस पूरे साल आप आत्मविश्वास से भरे होंगे।
- टिप - इस साल मूलांक 1 वालों को रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए।
मूलांक 2 (जन्मतिथि: 2, 11, 20, 29)
सूर्य की ऊर्जा आपके चंद्रमा की कोमलता के साथ मिलकर आपको क्रिएटिव बनाएगी। ऐसे में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। पार्टनरशिप से फायदा हो सकता है।
- टिप - इस साल ज्यादा से ज्यादा सफेद कपड़ों का प्रयोग करें।
मूलांक 3 (जन्मतिथि: 3, 12, 21, 30)
गुरु और सूर्य का मेल आपके मान-सम्मान में वृद्धि करेगा। शिक्षा और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह साल बेहतरीन है। साथ ही धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे।
- टिप - इस साल रोजाना आप माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
मूलांक 4 (जन्मतिथि: 4, 13, 22, 31)
यह साल मेहनत का है। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन ज्यादा कन्फ्यूज्ड होने से बचें। राहु की ऊर्जा आपको लीक से हटकर सोचने पर मजबूर करेगी।
- टिप - पक्षियों को दाना डालें।
मूलांक 5 (जन्मतिथि: 5, 14, 23)
बुध और सूर्य का तेज आपको बिजनेस में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस साल आप बड़ी डील कर सकते हैं। इसके साथ ही यात्राओं के योग हैं।
- टिप - गाय को हरा चारा खिलाएं।
मूलांक 6 (जन्मतिथि: 6, 15, 24)
लव लाइफ और सुख-सुविधाओं के लिए यह साल काफी अच्छा रहेगा। परिवार में मांगलिक काम हो सकते हैं। हालांकि खर्चे बढ़ेंगे, इसलिए बजट का थोड़ा ध्यान रखें।
- टिप - शुक्रवार को मिश्री का दान करें।
मूलांक 7 (जन्मतिथि: 7, 16, 25)
यह साल आत्म-मंथन का है। रिसर्च और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। मानसिक शांति के लिए योग करें।
- टिप - शनिवार को मंदिर में काला तिल दान करें।
मूलांक 8 (जन्मतिथि: 8, 17, 26)
शनि और सूर्य के प्रभाव से मूलांक 8 वालों को भारी मेहनत के बाद बड़ी जीत मिलेगी। प्रॉपर्टी और निवेश से फायदा होगा। आलस्य से बचें, वरना अवसर हाथ से निकल सकते हैं।
- टिप - हनुमान चालीसा का पाठ करें।
मूलांक 9 (जन्मतिथि: 9, 18, 27)
मंगल और सूर्य की ऊर्जा आपको साहसी बनाएगी। अधूरे काम पूरे होंगे। इस साल क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी है, वरना रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं।
- टिप - मंगलवार को गुड़ का दान करें।
इस साल का लकी नंबर कौन सा है?
साल 2026 में मूलांक 1, 3 और 5 के जातक सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाले हैं। हालांकि, साल का यूनिवर्सल लकी नंबर 1 रहेगा। ऐसे में अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो 1, 10, 19 या 28 तारीखें आपके लिए बहुत शुभ और फलदायी साबित हो सकती हैं।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
