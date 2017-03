शिवसेना सांसद की दादागिरी, एयर इंडिया कर्मचारी को चप्पल से पीटा

एयर इंडिया प्रवक्ता ने अपने बयान में बताया कि शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ ने सीट के मामले में एयर इंडिया के एक सदस्य को चप्पल से मारा।

नई दिल्ली(एएनआइ)। शिवसेना सांसद पर रवींद्र गायकवाड़ पर एयर इंडिया के कर्मचारी को चप्पल से पीटने का मामला सामने आया है। सांसद गायकवाड़ ने पिटाई की बात स्वीकार करते हुए कहा कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, इसलिए मैंने उसकी पिटाई की।

वहीं एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ ने सीट के मामले में एयर इंडिया के कर्मचारी की चप्पल से पिटाई किया। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है।

Haan maine usko maara tha,usne badtameezi ki thi:Shiv Sena MP Ravindra Gaikwad on hitting Air India staff member with his slipper (file pic) pic.twitter.com/26IV8V8eGq

— ANI (@ANI_news) March 23, 2017

रवींद्र गायकवाड़ महाराष्ट्र के ओस्मानाबाद से सांसद हैं। उन्हें क्षेत्र में रवि सर के नाम से जाना जाता है। देखने वाली बात यह होगी सांसद रवींद्र गायकवाड़ पर लगे इस आरोप पर शिवसेना की ओर क्या प्रतिक्रिया आती है।