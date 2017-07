पाकिस्‍तानी नागरिकों के लिए मेडिकल वीजा पर मंजूरी देने के लिए सुषमा स्‍वराज ने हमें सरताज अजीज की सिफारिश को आवश्‍यक बताया।

नई दिल्‍ली (एएनआई)। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने भारत में इलाज की चाहत रखने वाले पाकिस्‍तानी नागरिकों के प्रति सहानुभूति जतायी है लेकिन इसके लिए सरताज अजीज की सिफारिश को आवश्‍यक बताया है।

विदेश मंत्री ने कहा, ‘भारत में इलाज के लिए मेडिकल वीजा चाहने वाले पाकिस्‍तानी नागरिकों के प्रति मेरी सहानुभूति है। मुझे यकीन है कि सरताज अजीज भी अपने देश के नागरिकों के लिए विचार कर रहे होंगे। पाकिस्‍तानी नागरिकों के लिए मेडिकल वीजा पर मंजूरी देने के लिए हमें उनके सिफारिश की जरूरत होगी। मुझे इसमें कोई वजह नहीं दिखाई देता की वे इसके लिए किसी तरह का संकोच करेंगे।

All that we require is his recommendation for the grant of medical visa to Pakistan nationals. /3