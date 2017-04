दिल्ली मेट्रो में मोदी और आस्ट्रेलियाई पीएम टर्नबुल ने की यात्रा, संग ली सेल्फी

इस दौरान उनके साथ भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी भी रहे। ये यात्रा दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से शुरु होकर अक्षरधाम तक पूरी हुई।

नई दिल्ली (जेएनएन)। नई दिल्ली की यात्रा पर आए आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने सोमवार को दिल्ली मेट्रो की सवारी की। इस दौरान उनके साथ भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी भी रहे। ये यात्रा दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से शुरु होकर अक्षरधाम तक पूरी हुई।

On board the Delhi Metro with PM @TurnbullMalcolm. We are heading to the Akshardham Temple. pic.twitter.com/AiP4BAqhLY

— Narendra Modi (@narendramodi) April 10, 2017

साथ ही दोनों नेताओं ने अपनी यात्रा के दौरान सेल्फी भी खींची।

With @narendramodi on the Delhi Metro Blue Line - 212 kms & 159 stations since 2002 pic.twitter.com/O4Zr2695Sg — Malcolm Turnbull (@TurnbullMalcolm) April 10, 2017

विकास का प्रतीक बन चुकी दिल्ली मेट्रो की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा होती है। दोनों नेता जब मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पहुंचे तो स्थानीय अधिकारी ने मेट्रो नेटवर्क और इसके विस्तार को लेकर जानकारी दी। इस दौरान आस्ट्रलियाई पीएम काफी उत्सुक दिखाई दे।



अक्षरधाम मंदिर में उतरने के बाद पीएम मोदी ने आस्ट्रलियाई पीएम को भारत के सांस्कृतिक विरासत की जानकारी दी।

फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ की थी मेट्रो यात्रा

इससे पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ दिल्ली मेट्रो में यात्रा कर चुके हैं। 25 अप्रैल 2015 को धौला कुआं से द्वारका के बीच उन्होंने ये यात्रा की थी। साथ ही बदरपुर-फरीदाबाद मेट्रो लाइन के उद्घाटन पर 6 सितंबर 2015 को मेट्रो में यात्रा की थी। ये दौर यही नहीं थमा था, 25 जनवरी, 2016 को पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ दिल्ली से गुड़गांव की यात्रा मेट्रो ट्रेन से की थी।