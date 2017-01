जम्मू कश्मीर: बांडीपोर में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर कमांडर ढेर

जम्मू-कश्मीर के बांडीपोर में आतंकी संगठन लश्कर का एक कमांडर ढेर हो गया है।

श्रीनगर (जेएनएन)। जम्मू कश्मीर स्थित बांडीपोर जिले में स्थित हाजीन में आज सुरक्षाबलों तथा पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक कमांडर ढेर हो गया है। मारे गए लश्कर कमांडर का नाम अबू मूसा है जिसके पास से काफी मात्रा में असलहा बरामद हुआ है।

