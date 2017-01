कर्नाटक में विक्षिप्‍त महिला के साथ दुष्‍कर्म मामले में सबइंस्‍पेक्‍टर को गिरफ्तार किया गया है।

बेंगलुरु (आइएएनएस)। कर्नाटक के तुमाकुरु शहर में मानसिक तौर पर विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म मामले में सबइंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया।

A woman has lodged complaint of rape against an ASI. We are questioning him, law same for all: Isha Pant,SP Tumkur(Karnataka) pic.twitter.com/W9C0JuXpwu

— ANI (@ANI_news) January 16, 2017