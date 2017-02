जयललिता की भतीजी ने शशिकला के खिलाफ खोला मोर्चा

दीपा ने आरोप लगाया कि 33 साल तक किसी के साथ रहना सीएम पद की योग्यता नहीं होती। दीपा ने आरोप लगाया कि जयललिता की मौत प्राकृतिक नहीं थी।

नई दिल्ली, जेएनएन। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की मौत के बाद उनकी सहयोगी शशिकला नटराजन को सीएम बनाए जाने के पार्टी के फैसले पर घमासान मचा हुआ है। मंगलवार को जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शशिकला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

दीपा ने आरोप लगाया कि 33 साल तक किसी के साथ रहना सीएम पद की योग्यता नहीं होती। दीपा ने आरोप लगाया कि जयललिता की मौत प्राकृतिक नहीं थी।

दीपा ने कहा कि तमिलनाडु की जनता ने एआईएडीमके को इसलिए वोट नहीं दिया है कि वो शशिकला को सीएम के तौर पर देखें, उन्होंने कहा है कि वो शशिकला को राज्य का नेतृत्व करता देखने को तैयार नहीं हैं।

It's very sad. People have not voted to her: Deepa Jayakumar #jayalalithaa's Niece on #SasikalaNatarajan pic.twitter.com/6DmYa0NKym