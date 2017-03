शिवसेना सांसद ने एयर इंडिया कर्मचारी को मारी चप्पल, FIR दर्ज

गायकवाड़ ने बताया, 'उसने कहा कि यह सांसद कौन है और कहा कि वह मोदी से शिकायत करेगा। इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा।

मुंबई, आइएएनएस/प्रेट्र। ओपन बिजनेस क्लास का टिकट होने के बावजूद इकॉनमी क्लास में बिठाए जाने से नाराज शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने गुरुवार को एयर इंडिया के एक 60 वर्षीय अधिकारी को अपने सैंडल से जमकर पीटा और उसकी शर्ट भी फाड़ दी। इसके बाद एयर इंडिया ने सांसद के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी और मामले की जांच के लिए एक समिति भी गठित कर दी।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुणे से आई एयर इंडिया की फ्लाइट एआइ-852 सुबह करीब 10.30 बजे नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। लेकिन, महाराष्ट्र की उस्मानाबाद लोकसभा सीट से सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने विमान से उतरने से इन्कार कर दिया। इस वजह से अन्य यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। इसके बाद एयर इंडिया के 60 वर्षीय ड्यूटी मैनेजर शिवकुमार शिवसेना सांसद के पास पहुंचे और उन्हें समझाने की कोशिश की। लेकिन, गायकवाड़ भड़क गए और उन्होंने अपना सैंडल उतारकर उन्हें पीटना शुरू कर दिया।

गायकवाड़ ने बताया, 'उसने कहा कि यह सांसद कौन है और कहा कि वह मोदी से शिकायत करेगा। इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा। मैंने अपने सैंडल से उसे 25 बार मारा। मैं शिवसेना का सदस्य हूं, भाजपा का नहीं जो इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त कर लूंगा। मैं माफी भी नहीं मांगूंगा।'

FIR lodged, examining creation of no fly list of unruly passengers: Air India on Shiv Sena MP Ravindra Gaikwad who beat up AI staff member