नौ राज्यों में उपचुनाव जारी, MP सहित 10 विधायकों को चुनने के लिए हो रही है वोटिंग

देश के नौ राज्यों में एक लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए रविवार को वोट डाले जा रहे हैं।

नई दिल्ली (जेएनएन)। देश के 9 राज्यों में एक लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच इन सीटों पर हो रहीं वोटिंग के नतीजे 13 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। जिन राज्यों में विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, उनमें दिल्ली की राजौरी गार्डन, कर्नाटक की नंजनगढ़ और गुंडलूपेट सीट, असम की धेमाजी, हिमाचल प्रदेश की भोरंज, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ और अटेर सीट, पश्चिम बंगाल की कांठी, राजस्थान की धौलपुर और झारखंड में लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट शामिल है। वहीं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए भी आज ही मतदान हो रहा है।

श्रीनगर संसदीय उपचुनाव के बहिष्कार को नाकाम बनाने के लिए अलगाववादियों द्वारा किए गए बंद के आहवान का असर रविवार की सुबह से ही पूरी तरह सामान्य जनजीवन पर नजर आया। इस दौरान प्रशासन ने भी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने और अफवाहों पर काबू पाने के लिए सेंट्रल कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह बंद कर दिया है। इस बीच श्रीनगर संसदीय सीट पर हो रहे मतदान के बीच चरार-ए-शरीफ के पास हिंसा भडक गई जिसमें एक व्‍यक्ति की मौत हो गई है।

आज श्रीनगर,बडगाम और गांदरबल जिले में श्रीनगर संसदीय सीट के उपचुनाव के मददेनजर मतदान हो रहा है। अलगाववादी हमेशा कश्मीर में चुनाव का विरोध करते हैं। इस सीट पर 1500 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हैं। इस सीट में वोटरों की संख्या लगभग 12.61 लाख है। सभी पोलिंग स्टेशनों को 'संवेदनशील' या 'अत्यधिक संवेदशील' घोषित किया गया है।

मध्यप्रदेश की अटेर और बांधवगढ़ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अटेर से भाजपा के उम्मीदवार अरविंद सिंह भदौरिया हैं जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार हेमंत कटारे हैं

झारखंड के लिट्टीपाड़ा उपचुनाव में सुबह सात बजे से वोटिंग शुरू हो गयी है। पोलिग स्टेशनों पर मतदाताओं की लंबी कतारें हैं। पश्चिम बंगाल में पूर्व मिदनापुर की कांठी दक्षिण सीट पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। बड़ी संख्या में लोग मतदान स्थलों पर पहुंच रहे हैं

हिमाचल प्रदेश की भोरंज सीट पर भी मतदान जारी है। हमीरपुर जिले के बूथ नं 51 में ईवीएम में गड़बड़ी के कारण में मतदान में देरी भी हुई।

