'केवीआइसी कैलेंडर पर पीएम की तस्वीर पर हो रहा है बेवजह हंगामा'

खादी ग्रामोद्योग के कैलेंडर पर पीएम मोदी की तस्वीर पर केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा ने कहा कि बेवजह इसे मुद्दा बनाया जा रहा है।

नई दिल्ली(एएनआई)। खादी ग्रामोद्योग के कैलेंडर पर पीएम मोदी की चरखा कातने वाली तस्वीर पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत महात्मा गांधी द्वारा स्थापित संस्था पर चोट पहुंचाई जा रही है। कांग्रेस के इन आरोपों पर एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्रा ने कहा कि अभी तक ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है।लेकिन अगर कांग्रेस को कोई आपत्ति है तो उसका मतलब नहीं है। कांग्रेस के नेताओं के के पास मुद्दों की कमी है लिहाजा वो अप्रसांगिक मामलों में भी बयानबाजी करते रहते हैं।

एक तस्वीर पर बबाल

इस बीच ये भी जानकारी सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत महात्मा गांधी के अतिरिक्त किसी और शख्स की फोटो नहीं हो सकती है। जहां तक कैलेंडर पर पीएम की तस्वीर का सवाल है तो वो भारतीय युवाओं के रोल मॉडल हैं, और खादी को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कदम पर बवाल नहीं करना चाहिए।

केंद्र सरकार की तरफ से सफाई में कहा गया है कि 1996, 2002, 2005, 2011, 2013,2016 में गांधी जी की तस्वीर कैलेंडर पर नहीं थी।

